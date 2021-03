Axa renouvelle son équipe de direction et nomme un nouveau DG France

Axa a annoncé jeudi des changements dans son équipe de direction et une organisation plus simplifiée dans le cadre du plan stratégique "Driving Progress 2023", qui se traduit notamment par l'arrivée d'un nouveau directeur général pour la filiale du groupe en France.

"Nous annonçons une équipe de direction renouvelée et une organisation simplifiée pour accélérer l'exécution de nos priorités stratégiques et consolider le leadership d'Axa sur tous nos marchés", écrit Thomas Buberl, le directeur général de l'assureur, cité dans un communiqué.

Patrick Cohen , l'actuel DG d'Axa Italie, devient DG d'Axa France

Le "corporate center" d'Axa sera ainsi désormais piloté par deux directeurs généraux adjoints, Frédéric de Courtois, qui rejoindra le groupe le 1er août et sera notamment chargé de la finance et des investissements, et George Stansfield, qui s'occupera plus particulièrement du juridique, des ressources humaines et de la communication.

Outre ces deux nominations, Axa a également procédé à des changements dans plusieurs zones géographiques clés. Patrick Cohen, l'actuel directeur général d'Axa Italie, sera ainsi nommé directeur général d'Axa France à compter du 3 mai, tandis que son prédécesseur, Jacques de Peretti, deviendra conseiller du Thomas Buberl.

Benoît Claveranne, l'actuel directeur général d'Axa International & nouveaux marchés, va pour sa part quitter le groupe.

Etienne Bouas-Laurent, l'actuel directeur financier du groupe, deviendra à compter du 1er juillet directeur général d'Axa Belgique, en remplacement de Jef Van In. Il supervisera également les activités du groupe au Luxembourg.

Alban de Mailly Nesle, actuellement directeur des risques et des investissements, deviendra pour sa part à partir du 1er juillet directeur financier d'Axa, tout en conservant le portefeuille des investissements.

Axa a également renouvelé son comité de direction, composé de 15 membres, avec l'arrivée de Helen Browne comme directrice juridique et d'Ulrike Decoene comme directrice de la communication.

Plus tôt ce mois-ci, l'assureur a annoncé que Denis Duverne serait remplacé par Antoine Gosset-Grainville au poste de président en avril 2022. (Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)