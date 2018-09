L'assureur Generali en négociations pour acheter le gérant français Sycomore

L'assureur italien Generali est entré en négociations exclusives pour acheter la majorité de la société parisienne de gestion d'actifs Sycomore Asset Management, dans le cadre d'un partenariat stratégique, ont annoncé les deux groupes dans un communiqué.

Fondé en 2001, Sycomore AM gère plus de 8,3 milliards d'euros d'actifs. Précurseur en France de l'approche ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de l'investissement responsable, le gérant indépendant en est devenu "un acteur de référence" souligne l'assureur italien.

"Pour Generali, le partenariat envisagé constitue une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie multi-boutique en gestion d'actifs annoncée en mai 2017", a-t-il indiqué. "Cette annonce souligne également l'engagement de longue date du Groupe Generali envers les thèmes ESG et ISR, et les pratiques commerciales durables."

Accélération à l'international dans l'ESG

En cas d'accord, Generali détiendrait la majeure partie du capital et "les fondateurs de Sycomore resteraient des actionnaires significatifs et ses employés augmenteraient leur propre participation".

"L'équipe de Sycomore Asset Management continuera de définir et d'implémenter les axes stratégiques de la société et réalisera l'intégralité des investissements en toute indépendance", précise le groupe italien.

Le partenariat permettrait de réaliser des synergies en termes de revenus, en particulier en accélérant le développement international de Sycomore et en lançant des offres sur mesure à destination de clients privés et institutionnels, dans l'ESG.