Le Maire annonce le gel des primes d'assurance en 2021 pour les secteurs les plus touchés

"Je crois au dialogue", a déclaré le ministre de l'Économie, à propos du système de médiation élargi aux entreprises. (Crédits : CHARLES PLATIAU)

Le ministre de l'Économie a par ailleurs annoncé ce lundi deux autres engagements de la part des compagnies d'assurance : l'offre d'une "couverture d'assistance pour les chefs d'entreprise et les salariés quand ils ont été touchés personnellement par le coronavirus" et la mise en place d'un système de médiation entre assurances et entreprises ; système qui existe déjà pour les particuliers et qui sera donc élargi.