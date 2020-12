Bercy met un nouveau coup de pression sur les assureurs

Quelque chose ne va plus au royaume de l'assurance. Depuis le début de la crise sanitaire, les assureurs sont dans le collimateur des pouvoirs publics, des politiques, des assurés et de l'opinion publique. En cause, l'absence, dans une immense majorité de contrats d'assurance professionnelle, d'une garantie pertes d'exploitation sans dommages.

Et, dans les cas (rares) où cette garantie existait, des clauses d'exclusion la rendaient généralement inopérante. D'où un immense malentendu entre la profession et les assurés concernés, essentiellement des professionnels des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie.

Le second confinement a d'autant plus aggravé le fossé que la fin d'année se traduit par la campagne de renouvellement des contrats d'assurance, mise à profit par les assureurs pour inclure des...