Gel des primes d'assurance : le patron d’Axa France dénonce un "chantage scandaleux"

Jacques de Peretti, le patron d’Axa France, doit rencontrer lundi Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances. (Crédits : William Beaucarde)

Le bras de fer entre Bercy et les assureurs s'intensifie. Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire réclame le gel des primes d'assurance pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration en 2021, faute de quoi le gouvernement soutiendra un amendement du Sénat demandant une contribution exceptionnelle aux assureurs. Selon le patron d'Axa France, "cette taxe serait la plus mauvaise des choses pour la relance".