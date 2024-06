Risques climatiques : la CCR s’engage pour une cartographie des assureurs

« Le défi climatique, nous sommes en plein dedans », lâche un assureur, qui fait et refait ses comptes de la sécheresse de 2022 et 2023. Le bilan est lourd : 3 milliards d'euros de coût global assuré en 2022 et 600 à 750 millions en 2023. Avec les inondations et les séismes, la facture des catastrophes naturelles (Cat Nat) grimpe à 2 milliards d'euros de sinistres indemnisés en 2023. Un montant équivalent à celui des surprimes « Cat Nat » prélevées sur les contrats d'assurance (habitation pour la moitié, RC professionnel, auto), pour alimenter ce régime de réassurance, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR).

C'est peu dire que l'institution, qui bénéficie d'une garantie publique, accumule, année après année, les déficits techniques. Une situation si préoccupante que le gouvernement a accepté, en décembre dernier, d'augmenter les surprimes à compter du 1er janvier 2025.

Prise de conscience

« Les réactions (à cette hausse, NDLR) ont été plutôt calmes, voire positives, parce que la population comprend ce qui se passe, comprend qu'il y a un sujet de financement et un sujet d'assurabilité qui risque de se poser », relève Edouard Vieillefond, directeur général de CCR, lors d'une conférence de presse en marge de la quinzième Journée CAT, organisée par la CCR, en commentant un sondage réalisé pour l'occasion. Les prévisions sont connues, et elles sont affolantes, avec une augmentation d'au moins 50 % des sinistres à l'horizon 2050.

« Aujourd'hui, le marché peut faire face à des sinistres Cat Nat de 3,5 milliards, sans que la CCR ne fasse appel à la garantie de l'Etat, un chiffre en baisse constante compte tenu de la sinistralité forte de ces dernières années, et largement insuffisant en cas de scénarios extrêmes », souligne Antoine Quantin, directeur des réassurances de la CCR. Parmi ces scénarios, citons une submersion marine en côte atlantique de type de celle de 1987 (4 à 6 milliards de sinistres), une crue de la Seine de type 1910 (17 à 35 milliards) ou un cyclone sur la Guadeloupe de type Irma (5 à 20 milliards).

Cartographie à tous les étages

C'est bien cette prise de conscience qui a poussé les pouvoirs publics à lancer la mission Langreney dont le rapport a été unanimement salué par la profession, notamment dans son volet financement mais aussi de prévention. « Je suis resté un peu sur ma faim sur ce qui concerne la responsabilité des acteurs publics et des acteurs de travaux publics, sur l'aménagement du territoire, les règles de prévention... Les inondations dans le Pas de Calais ont souligné un défaut d'entretien des aménagements de prévention », nuance un assureur.

Ce qui provoque en revanche un vrai débat parmi les assureurs, c'est la fameuse cartographie des zones à risque. « Nous avons absolument besoin d'une cartographie des risques, des aléas qui, un jour, à moyen terme, aura une vocation opposable, réglementaire », souligne Edouard Vieillefond. Toutefois, la CCR apporte sa différence par rapport au rapport Langreney.

Aux fameuses zones rouges du rapport - zones très tendues en cas de sinistres climatiques - la CCR préfère une cartographie plus complète qui intègre des zones dites « violettes » (pour ne pas dire noires), zones qui devraient être à 20 ou 30 ans ni constructibles, ni assurables. A la cartographie des risques, il faut également y associer une cartographie de solutions, notamment de prévention, avec une granularité fine, à l'échelon du village, de la commune. Enfin, la CCR plaide également pour une troisième cartographie, une sorte d'observatoire sur la présence des assureurs sur le territoire, notamment dans les zones à risque.

Signaux faibles

« Il ne s'agit pas de faire du name & shame », prévient le directeur général de la CCR, « mais de voir, de façon anonymisée, si le marché se concentre ». Sur un marché de l'assurance très ouvert et très concurrentiel, la concentration de quelques acteurs sur une zone est le signe d'une sélection ou d'un désengagement.

« Nous remarquons aujourd'hui des signaux très faibles mais cela peut arriver très vite quand certains assureurs quittent le marché », note Edouard Vieillefond. « Il est fondamental d'essayer de maintenir dans les zones à risque tous les assureurs pour pouvoir continuer à assurer à des prix acceptables », avait réagi, en avril dernier lors de la présentation des résultats annuels, Stéphane Duroule, directeur général assurances France chez Covéa.

« Nous avons une chance extraordinaire en France, celle d'avoir un degré d'assurance important et nos concitoyens sont habitués à avoir cette couverture d'assurance », rappelle Jacques Le Pape, président de la CCR. Ce n'est pas le cas partout en Europe. En Allemagne, seule une habitation sur deux est assurée.

Mais cette couverture quasi-universelle commence à se fissurer. Les assureurs s'inquiètent ainsi de l'augmentation des véhicules non assurés. Et demain, les propriétaires immobiliers vont peut-être réfléchir à deux fois pour assurer leur bien alors que les primes d'assurance habitation subissent des augmentations à deux chiffres depuis deux ans. Certaines mutuelles résistent encore à la hausse des tarifs mais l'ajustement des prix ne fait que commencer.