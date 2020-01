Axa Banque veut transférer ses activités informatiques à Arkéa

Les chantiers d'Axa dans ses activités bancaires se poursuivent. Après l'annonce de la cession d'Axa Banque Belgique en octobre dernier, l'assureur français a annoncé, ce mardi 7 janvier, être en discussions avec la banque Crédit Mutuel Arkéa dans l'objectif de lui transférer certaines des activités informatiques et administratives de sa filiale française Axa Banque. La signature du contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, pourrait intervenir à la fin du premier semestre 2020, une fois l'avis des instances de représentation du personnel obtenu, explique l'entreprise dans un communiqué.

Près de 200 collaborateurs concernés

Dans le détail, Axa Banque, née en 2002 à la suite du rachat de Banque Directe au groupe Paribas, transfèrerait ses activités informatiques et une partie de ses activités de back-office à Arkéa Banking Services (ABS). Cette filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa s'est spécialisée, dès 2010, dans les prestations bancaires en marque blanche pour le compte d'autres établissements financiers (banques, assureurs, Fintech). Si l'opération avait bien lieu, près de 200 collaborateurs d'Axa Banque, sur un total d'environ 660, rejoindraient Arkéa Banking Services.

De son côté, Axa Banque entend continuer "de piloter toutes ses autres activités, notamment celles en relation directe avec ses clients et ses distributeurs" et se concentrer "sur les clients d'Axa France, en travaillant encore plus en lien avec les réseaux de distribution d'Axa France", précise le communiqué.

"Cet accord s'inscrit pleinement dans le plan de croissance d'Axa Banque. Nos clients et nos réseaux bénéficieront de nouvelles innovations et d'un excellent niveau de qualité de service. L'expérience et l'expertise technique d'Arkéa Banking Services, reconnues en matière de banque de détail, seront un atout pour Axa Banque", a fait valoir Marie-Cécile Plessix, directrice générale d'Axa Banque.

Environ 700.000 clients et une forte concurrence

Axa Banque est une banque en ligne sans agence. Elle revendique près de 700.000 clients et a enregistré un produit net bancaire de 215 millions d'euros sur l'exercice 2018, mais a accusé une perte de près de 20 millions d'euros en 2017.

En France, les assureurs peinent à percer sur le marché bancaire, où les acteurs en ligne comme Boursorama (filiale de Société Générale), leader avec plus de 2 millions de clients, ou les néobanques comme Nickel, N26 et Revolut, captent l'essentiel de la croissance. Groupama a ainsi revendu en 2016 sa banque à Orange (il détient 35% du capital d'Orange Bank).

(Avec AFP)