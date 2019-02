Gilets jaunes : les tarifs bancaires ont bien été gelés

« Engagement pris, engagement tenu », s'est félicitée Marie-Anne Barbat-Layani, la directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF). Convoquées à l'Elysée le 11 décembre, au lendemain de l'allocution du chef de l'Etat qui avait appelé à la mobilisation de tous les acteurs économiques pour le pouvoir d'achat, plus de trois semaines après le début de la crise des "Gilets jaunes", les banques s'étaient en effet engagées à geler leurs tarifs en 2019. Une étude réalisée par le cabinet Sémaphore Conseil pour le compte du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), publiée mercredi 20 février, révèle que 52 banques sur les 109 passées au crible (dont 8 en ligne) ont publié une nouvelle grille tarifaire début janvier annulant les hausses initialement applicables au 1er janvier et sept autres n'avaient pas prévu d'augmentation.

« Pour les 50 autres banques du panel ayant changé leurs tarifs en cours d'année 2018, le respect de cet engagement ne nécessitait pas de publication en début d'année 2019 » indique l'étude.

Ces établissements, qui publient des grilles à mi-année, seront scrutés par la suite.

Consultation des comptes en ligne encore payante

Dans le détail, la moitié des lignes tarifaires de l'extrait standard des grilles sont stables, la moitié est en baisse, dans des proportions variables, minimes (-0,12%) pour les commissions d'interventions (en cas d'incident de paiement par exemple) et fortes (-16,59%) pour l'abonnement permettant de gérer ses comptes sur Internet. En 2019, il reste en effet 13 banques qui facturent encore l'accès à distance, notamment celles de la galaxie Crédit du Nord à raison de 2 euros par mois, Martin Maurel ou encore Monte Paschi selon le comparateur de tarifs bancaires du gouvernement.

Les autres baisses de tarifs concernent les alertes par SMS et la mise en place de prélèvement.

Du côté de frais de tenue de compte, non facturés par 13 banques dont six en ligne, le montant moyen est stable autour de 20 euros par an.

« Il convient de souligner que les services financiers ne représentent aujourd'hui que 0,4% du budget des ménages en France » a fait valoir la directrice générale de la FBF.

Les grandes banques françaises s'étaient également engagées mi-décembre à plafonner à 25 euros par mois les frais d'incidents bancaires pour les clients les plus fragiles financièrement. Engagement qui sera également tenu, a promis la FBF.

Le gel des tarifs devait représenter « 500 à 600 millions de pouvoir d'achat redistribués aux Français » selon une estimation de l'exécutif.