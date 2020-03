Bénéfice record pour le Crédit Mutuel malgré les taux bas

Le Crédit Mutuel est au sommet de sa forme. Le groupe bancaire mutualiste a annoncé, ce mercredi 4 mars, avoir engrangé un bénéfice net historiquement élevé, en hausse de presque 8% sur un an, à l'issue d'un exercice marqué par une dynamique commerciale soutenue et une amélioration de l'efficacité de ses opérations.

En 2019, le groupe a dégagé un bénéfice net de 3,86 milliards d'euros, contre 3,58 milliards l'année précédente, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Le groupe bancaire a notamment bénéficié d'une plus-value de cession à hauteur de près de 200 millions d'euros enregistrée par Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit les fédérations Bretagne et Sud-Ouest. Cette plus-value a eu pour effet de doper la progression du bénéfice net. Le bénéfice d'exploitation, qui n'intègre pas cette plus-value et qui reflète davantage les performances de l'activité proprement dite, a progressé de 1,1%.

Le produit net bancaire en hausse de 3% malgré les taux bas

Le produit net bancaire, équivalent peu ou prou du chiffre d'affaires, a quant à lui augmenté de 3% sur un an, à un peu plus de 18 milliards d'euros. "Le dynamisme de l'activité commerciale et l'efficacité opérationnelle" ont permis au résultat net d'atteindre "un niveau historique record", en dépit d'"un environnement marqué par la persistance des taux bas et de fortes évolutions des besoins, d'une concurrence croissante des acteurs du numérique et d'une réglementation toujours plus contraignante", explique le Crédit Mutuel.

Dans le détail, la marge d'intérêt s'est améliorée grâce à une augmentation du volume des prêts consentis par la banque. Les commissions ont quant à elles reculé du fait des mesures en faveur des clients en situation de fragilité, décidées dans le sillage du mouvement des "gilets jaunes".

Amélioration de la rentabilité

En assurance, les primes perçues ont gonflé. Ce secteur a aussi bénéficié de l'amélioration du contexte de marché (produits de placement), avec cependant une hausse des prestations (sinistralité), explique la banque.

"La croissance de l'activité conjuguée à la maîtrise des frais généraux conduit à une amélioration du coefficient d'exploitation à 64,2 % contre 64,7% en 2018", s'est par ailleurs réjoui le groupe. Plus ce ratio clé est bas, plus l'activité est rentable.