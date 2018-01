Coup de jeune à BNP Paribas avec l'arrivée de Marguerite Bérard-Andrieu

Un temps pressentie à la tête de la Caisse des Dépôts, Marguerite Bérard-Andrieu, l'ex- directrice générale du groupe BPCE (Banques Populaires Caisses d'Epargne), chargée des finances, de la stratégie et des affaires juridiques, dont le groupe bancaire mutualiste avait annoncé le départ fin décembre, rejoint finalement le concurrent BNP Paribas. Cette brillante énarque de 40 ans, major de la promotion Léopold Sédar-Senghor, celle d'Emmanuel Macron, arrivera à la banque de la rue d'Antin le 15 janvier, mais elle n'occupera son poste officiel, à la tête de la banque de réseau en France, que dans un an, pour un passage de relais en douceur :

"Après une année d'intégration au sein du groupe, elle succédera le 1er janvier 2019 à Marie-Claire Capobianco, pour prendre la relève en tant que responsable de la banque de détail en France et intégrera le comité exécutif de BNP Paribas", a annoncé le groupe lundi dans un communiqué.

De l'Élysée à la rue d'Antin

Entrée en 1976 au sein de la BNP, Marie-Claire Capobianco (60 ans), qui dirige la banque de détail en France depuis 2011, "prendra de nouvelles fonctions au sein du comité exécutif de BNP Paribas", indique la première banque de la zone euro. Le directeur général de BNP, Jean-Laurent Bonnafé, a salué son action, estimant qu'elle « a entrepris avec succès une profonde transformation, qui permet aujourd'hui au métier de réaliser de très solides performances commerciales et d'être bien préparé pour l'avenir, dans le cadre du plan stratégique 2020 du groupe ».

Affectée à l'inspection des finances à sa sortie de l'ENA en 2004, Marguerite Bérard-Andrieu a été conseillère à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy sur les questions sociales, puis directrice de cabinet de Xavier Bertrand au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé en 2010. Deux ans plus tard, elle a rejoint le comité de direction générale du groupe BPCE. elle est diplômée de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et titulaire d'un Master of Public Administration de l'Université de Princeton. Elle a épousé un camarade de promo de l'ENA, Thomas Andrieu, conseiller d'État qui fut directeur adjoint du cabinet de Manuel Valls à l'Intérieur. Son père fut préfet du Nord-Pas-de-Calais, et sa mère, la conseillère pour les Affaires sociales de Jacques Chirac à Matignon...