Cryptomonnaie : l'association Libra veut décrocher une licence en Suisse

Malgré les nombreuses critiques, Libra, le projet de monnaie virtuelle mondiale dévoilé en juin dernier par Facebook, continue son chemin. La Libra Association qui pilote ce projet a annoncé, ce mercredi 11 septembre, qu'elle allait solliciter une autorisation en tant que système de paiement en Suisse. Ce choix géographique n'a rien d'étonnant puisque l'association est basée à Genève et que le pays helvétique est devenu en quelques années un des pays privilégiés par les entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a confirmé avoir reçu une demande de la Libra Association pour évaluer ce projet de cryptomonnaie au regard du droit suisse de la surveillance. Il s'agit pour Libra de clarifier son statut réglementaire en vue d'obtenir une licence en tant que système de paiement.

"Nous avons engagé un dialogue constructif avec la Finma et pensons qu'il est réaliste q'un réseau blockchain open source puisse devenir un système de paiement régulé, sécurisé et avec peu de friction. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution du projet Libra, et nous sommes impatients de poursuivre notre engagement avec toutes les parties prenantes au cours des prochains mois ", a déclaré Dante Disparte, responsable politique et communication de la Libra Association dans un communiqué.