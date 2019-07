Zuckerberg promet que Libra sera "sûr, stable et bien régulé"

Pour la première fois, Mark Zuckerberg s'est exprimé sur le projet de cryptomonnaie dévoilé en juin par Facebook et un consortium de 27 acteurs, dont PayPal, Mastercard et Visa, fraîchement accueilli par les dirigeants et banques centrales de la planète. Le fondateur et Pdg du géant des réseaux sociaux s'est voulu rassurant mercredi soir, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes financiers commentant les résultats du deuxième trimestre.

"Nous voulons fournir un produit sûr et stable et bien régulé. Cela a toujours été notre stratégie et nous continuerons à engager un dialogue" a-t-il assuré.

Il a fait valoir que le groupe avait appris de ses erreurs :

"Il y a quelques années, Facebook aurait probablement juste tenté de lancer son propre produit tout seul" a-t-il répondu au sujet de Libra, qui s'appuie sur une association à but non lucratif et a été préparé par de longs échanges avec les régulateurs, sans pour autant désamorcer les critiques.

Le G7, réuni à Chantilly la semaine dernière, a exprimé ses inquiétudes et s'est mis d'accord pour agir "rapidement" afin d'éviter les éventuels risques systémiques posés par une monnaie virtuelle mondiale privée, s'appuyant potentiellement sur la base de milliards d'utilisateurs de Facebook.

"Notre façon d'aborder Libra, comme d'autres thèmes sociaux importants comme par exemple le chiffrement des données ou la régulation des contenus, dont nous comprenons bien que ce sont des sujets sensibles, a été d'avoir un dialogue ouvert", a insisté Mark Zuckerberg.

(avec AFP)