Euphorie à la Bourse : le CAC 40 franchit les 6.000 points pour la première fois depuis 2007

Noël avant l'heure sur les marchés financiers. Si le moral était au plus bas et les principaux indices boursiers mondiaux en chute libre à la même époque l'an dernier, l'annonce d'une trêve dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine vendredi a redonné une bouffée d'optimisme aux investisseurs et les grands indices, européens et américains ont inscrit de nouveaux records historiques ce lundi 16 décembre. L'indice Stoxx 600 a gagné 1,4%, touchant en séance un niveau jamais atteint de 418,53 points.

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a franchi le seuil symbolique des 6.000 points vers 16h30 pour la première fois depuis plus de 12 ans, le 24 juillet 2007, avant la crise financière mondiale.

Son record historique en séance remonte à la bulle Internet, en septembre 2000, à 6.944,77 points. La comparaison est toutefois malaisée avec les autres indices, qui intègrent pour la plupart les dividendes réinvestis : l'indice CAC 40 GR qui fait de même a déjà largement dépassé ses plus hauts.

La Bourse de Paris a clôturé la séance de lundi en hausse de 1,23% à 5.991,66 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,5 milliards d'euros.

[Crédit : Euronext]

Seules deux valeurs sur quarante ont fini dans le rouge (Safran et STMicro). Les plus fortes hausses de la séance ont été signées par Thales, CapGemini et Kering. Les poids lourds de l'indice, LVMH (207 milliards d'euros de capitalisation boursière), L'Oréal (145 milliards) et Total (125 milliards) étaient aussi nettement dans le vert. La perspective d'une trêve commerciale lève les derniers nuages qui empêchait l'indice de franchir ce seuil. Déjà, vendredi, la victoire de Boris Johnson aux élections britanniques avait donné un coup de fouet aux marchés d'actions, les investisseurs étant soulagés de voir les incertitudes sur le Brexit se dissiper.

Depuis le début de l'année 2019, le CAC a progressé de plus de 26%, tout comme le Dax à Francfort. Il s'agit d'une de ses six meilleures performances annuelles à ce stade depuis sa création en 1987 et la plus forte depuis vingt ans.

En 2018, année la plus calamiteuse depuis dix ans sur les places boursières mondiales, l'indice français avait cédé plus de 10%.

[Evolution du CAC 40 depuis sa création. Crédit : Euronext]