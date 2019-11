Le CAC 40 a touché hier son plus haut niveau depuis 12 ans (et l'optimisme persévère aujourd'hui)

(Crédits : (c) Copyright Thomson Reuters 2010. Check for restrictions at: http://about.reuters.com/fulllegal.asp)

Lundi, l'indice phare de la place française a pulvérisé la barre des 5.800 points, finissant en hausse de 1,08% à 5.824,30 points, à son plus haut niveau depuis 12 ans. Et ce matin, toujours confiant, il évolue à l'équilibre, avec quelques pointes dont celle à 5.828 points en milieu de matinée. Mais ce plus haut de 12 ans annonce une possible prise de bénéfices...