Faire grandir l'Assurtech française, nouveau défi de l'incubateur Le Swave

En mars dernier, deux ministres avaient fait le déplacement pour son inauguration, Bruno Le Maire, celui de l'Économie et des Finances, et le secrétaire d'État au Numérique, Mounir Mahjoubi. Ce mardi 18 septembre, c'est au ministère, à Bercy, que le Swave, le premier incubateur de jeunes pousses de la finance, piloté par l'agence de développement Paris & Co, lance son deuxième appel à projets, sa « deuxième campagne de recrutement de startups » : une vingtaine rejoindront en janvier prochain les 23 Fintech déjà hébergées dans ses locaux de La Défense, dans la Grande Arche.

« Le premier bilan que nous pouvons tirer de cette toute première année est un certain succès, qui se mesure par exemple aux progrès de la startup Xaalys, qui n'était qu'une idée à son arrivée, et va sortir son application d'éducation financière en octobre (en bêta privée), ou à ceux de Pledg, qui a conquis 15 clients et prépare sa première levée de fonds de série A pour le début de l'année prochaine » nous confie Edouard Plus, le responsable du Swave.

Les startups sont incubées pour 12 mois dans ce programme, renouvelable deux fois. Les contrats arrivent à échéance fin janvier : « Aucune startup ne veut partir pour le moment et nous en sommes très fiers ! », se félicite Édouard Plus.

Après la néofinance, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la finance de demain pour la saison précédente, l'une des thématiques prioritaires de ce nouvel appel à projets, qui sera ouvert jusqu'au 9 novembre, est la transformation de l'assurance, alors qu'AG2R La Mondiale a rejoint en mars dernier le rang des partenaires de l'incubateur.

« Nous avons décidé de consacrer un volet spécifique à l'Insurtech, dont l'écosystème est encore embryonnaire et sous-dimensionné par rapport à la taille du marché », explique le directeur du Swave.

L'intérêt pour l'Assurtech s'est accru ces derniers mois, comme en témoignent la levée de fonds de 23 millions d'euros de la startup Alan (assurance santé en ligne) en avril ou la création au printemps d'un accélérateur pour les jeunes pousses de l'Assurtech à Niort à l'initiative de plusieurs grandes mutuelles. Plusieurs grands acteurs du secteur ont leur tour à La Défense, à l'image d'Axa et d'Allianz France.

Diversité, Brexit et collaboration

Les autres thèmes sont la finance comportementale et la connaissance client (KYC), l'expérience client (interface, design) et la finance inclusive au sens large (responsable et durable). En matière d'inclusion justement, l'incubateur a prévu de mettre en place une bourse dédiée à la diversité, dans le but de soutenir quatre projets fondés par des femmes ou des entrepreneurs issus de quartiers prioritaires dits "Politique de la ville", qui bénéficieront d'un an de loyer et de charges gratuit. Le manque de diversité, déjà patent dans le monde de la French Tech, est particulièrement criant dans la Fintech, où le profil type du fondateur est plutôt un homme, de plus de 40 ans, CSP+.

Le Swave souhaite aussi s'ouvrir davantage aux startups étrangères et attirer les talents : l'incubateur a travaillé avec la Région Île-de-France afin de mettre en place une procédure simplifiée, un "package international" visant à faciliter leur implantation en région parisienne (titres de séjour, French Tech Visa). Un enjeu non négligeable dans le contexte du Brexit.

« L'arrivée prochaine de l'Autorité bancaire européenne à La Défense est une excellente nouvelle, puisque notre idée est de créer tout un écosystème autour de ce quartier. Nous verrons s'il est possible de trouver des moyens de coopérer, c'est dans ma feuille de route personnelle » indique par ailleurs Edouard Plus.

L'assureur américain Chubb a également annoncé cet été son intention de domicilier son siège européen post-Brexit à la Défense. Une dynamique favorable à la place française. Si les startups tricolores ont levé un record de plus de 200 millions d'euros depuis le début de l'année, l'Hexagone ne compte encore aucune "licorne", valorisée plus d'un milliard de dollars, dans le secteur.

Le premier partenaire du Swave, le groupe Société Générale, vient de recruter une spécialiste et chantre de la Fintech, Claire Calmejane, comme directrice de l'innovation, auparavant chez Lloyds Banking à Londres. Cette bonne connaisseuse du secteur invite à se garder des comparaisons systématiques avec les Fintech d'outre-Manche.