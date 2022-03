Bourse : face au risque d'enlisement du conflit en Ukraine, les valeurs françaises dégringolent , -11% pour Alstom

La semaine démarre en Bourse sur le scénario noir. Un possible embargo occidental sur le pétrole russe faisait de nouveau flamber les prix de l'or noir lundi et provoquait la chute des marchés boursiers qui craignent un ralentissement de l'économie mondiale. Avec la flambée des prix de l'énergie, s'accompagne, - comme pendant la crise Covid-19 -, le spectre de l'inflation qui viendrait notamment provoquer des faillites d'entreprises en cascade. Les Bourses d'Europe continentale s'enfonçaient peu après l'ouverture et perdaient plus de 4%, conséquence directe de l'invasion de la Russie en Ukraine.

Les valeurs françaises, les plus exposées en Russie, sont les plus touchées. Le niveau d'angoisse est d'ailleurs proche de celui atteint le jeudi 24 février, jour de l'attaque de la Russie. La Bourse de Moscou ne rouvrira d'ailleurs pas avant le 9 mars.

Vers 09H35, Alstom, qui détient une participation de 20% dans le constructeur ferroviaire Transmashholding, chutait de 12,45%, Société Générale, présent via sa filiale Rosbank, reculait de 10,41% pour ralentir sa chute à -7,45% à 11 heures. La banque a indiqué quelques jours plus tôt pouvoir absorber les pertes de ces actifs en Russie. Crédit Agricole perdait 5,86%.

Les constructeurs automobiles Renault (-7,83%) et Stellantis (-10,05%) qui exploitent des usines en Russie étaient également pénalisés. Veolia perdait plus de 7%.

Ailleurs, la Bourse de Francfort lâchait 4,10%, Paris 4,04%, Milan 5,28% et la place de Londres, qui est plus résiliente depuis le début de cette crise, perdait 2,42%.

La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,94% à son plus bas niveau depuis novembre 2020, celle de Shanghai à -2,17%. Les pertes à Hong Kong étaient encore pires : -3,87%.

À l'inverse les valeurs refuge sont recherchées : le prix de l'or a brièvement dépassé les 2.000 dollars l'once, une première depuis août 2020, et le dollar gagnait 0,66% face à l'euro.

Les banques centrales prises entre géopolitique et inflation

Tandis que l'inflation a déjà atteint des niveaux records dans plusieurs pays, dans le prolongement de la crise post-Covid, c'est un scénario similaire qui se dessine dans la contexte de la guerre en Ukraine.

Les banques centrales commençaient même à remonter leur taux pour éviter une surchauffe de l'économie liée à la politique de l'helicopter money menée par de nombreux Etats. Or, avec la guerre en Ukraine, la spirale dépenses publiques - inflation - aides de l'Etat - ne semble pas prête de s'arrêter. Face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement français a prévu de dépenser de l'ordre de 22 milliards d'euros en mesures de soutien au pouvoir d'achat, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Jeudi, la Banque centrale européennes (BCE) tiendra une réunion de politique monétaire.

Les prix des métaux continuaient aussi de monter : l'aluminium a dépassé pour la première fois la barre des 4.000 dollars la tonne et le cuivre a atteint un nouveau plus haut historique à 10.845 dollars la tonne.

Une escalade du conflit en Ukraine aurait des conséquences économiques "dévastatrices" au niveau mondial, a prévenu samedi le Fonds monétaire international (FMI).

Mais même si l'or noir de Moscou n'est pas directement sanctionné pour l'instant en théorie, il ne trouve déjà quasiment plus preneur, ce qui perturbe sérieusement l'offre mondiale.

"À moins d'une fin des hostilités, il n'y a pas grand-chose à l'horizon pour ralentir" la montée des cours du pétrole, selon une note de la National Australia Bank publiée lundi.

"La hausse prolongée des prix du pétrole et des matières premières va probablement amener les économies européennes à rationner la consommation et va peser sur la reprise économique et les bénéfices des entreprises en 2022", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de la banque Swissquote.

