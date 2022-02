Les Bourses mondiales s'effondrent, Société Générale, Renault, Alstom dévissent suite à l'attaque russe en Ukraine

C'est un nouveau jeudi noir en Bourse en vue. Les marchés européens dégringolent en début de séance jeudi et le pétrole grimpe après la décision du président russe, Vladimir Poutine, de lancer une opération militaire en Ukraine. Le prix du baril de pétrole Brent de la mer du Nord a dépassé les 100 dollars pour la première fois en plus de sept ans.

A l'ouverture, Paris dégringolait de 4,19%, Francfort de 4,39%, Londres de 2,55%. L'Eurostoxx 50, indice européen de référence, chutait de 3,52%.

La Bourse de Moscou plongeait même de plus de 30% et la monnaie russe, le rouble, a atteint un plus bas historique face au dollar avant l'intervention de la banque centrale du pays. La Bourse a été suspendue.

En Asie, Hong Kong perdait 3,24%. Tokyo a fini en forte baisse de 1,81% et Shanghai de 1,70%.

Dans le détail, les valeurs françaises particulièrement présentes en Russie souffrent le plus ce jeudi.

Les valeurs françaises dévissent

Renault, présent via sa filiale Avtovaz, s'écroulait 8,31% après avoir perdu plus de 10% lors des premiers échanges. Société Générale, présent via Rosbank, perdait 5,02% et Alstom, qui a une participation de 20% dans le constructeur ferroviaire Transmashholding, 4,69% vers 9H10. Le groupe Engie, qui indiquait il y a huit jours considérer une invasion de la Russie comme "une mauvaise nouvelle" cédait 3,75%. De même, EDF perdait 3,86% vers 10H30.

Une stabilisation des marchés à court terme est plus qu'hypothétique. Kiev affirme jeudi de son côté qu'une "invasion de grande ampleur" était en cours.

"À ce stade, il est impossible de parier sur un quelconque scénario", se résigne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez la société d'investissement SwissQuote. "Nous ne pouvons que suivre de près les derniers développements et nous tenir prêts à davantage de volatilité."

L'approvisionnement en aluminium

La flambée des matières premières "constitue une menace croissante" rappelle l'analyste de Swissquote, puisqu'elle exerce une pression sur l'inflation, déjà très élevée aux Etats-Unis et en Europe, ce qui pourrait "obliger la Réserve fédérale (Fed) à agir de manière plus agressive pour maîtriser" cette hausse des prix.

Le cours de l'aluminium aussi battait des records. "La hausse du prix de l'aluminium était prévisible une fois que la Russie a attaqué l'Ukraine", a déclaré à l'AFP Daniel Briesemann, analyste de la Commerzbank. "Les acteurs du marché craignent clairement que l'approvisionnement en aluminium de la Russie ne soit affecté en cas de sanctions sévères de l'Occident et - probablement - de mesures de représailles de la part de la Russie."

Dans la foulée, de puissantes explosions et les sirènes d'alerte aérienne ont été entendues à Kiev, Odessa (sud), Lviv (ouest), Kharkiv à la frontière russe et dans l'est de l'Ukraine. Des forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien, notamment depuis la Crimée annexée, ont indiqué jeudi matin les garde-frontières ukrainiens.

L'armée russe a affirmé avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis "hors service" les bases aériennes de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a de son côté affirmé avoir abattu dans l'est du pays cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe.

(Avec AFP)

