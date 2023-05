La Suisse détient plus de 7 milliards de francs d'actifs de la banque centrale de Russie

Alors que l'Union européenne accumule les mesures de sanctions à l'encontre de la Russie, engagée dans la guerre en Ukraine, la Suisse veut afficher la même fermeté. Quelque 7,4 milliards de francs suisses (environ 7,6 milliards d'euros) d'actifs et de réserves de la banque centrale de Russie sont immobilisés en Suisse, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a indiqué mercredi le ministère suisse de l'Economie.

Autrement dit, comme les voisins européens qui assurent couper l'accès aux actifs russes, notamment via l'exclusion du système bancaire Swift, la Suisse assure interdire les transactions liées à la gestion des réserves et des actifs de la banque centrale russe, et ce, depuis le 25 mars 2022.

« Les valeurs patrimoniales de la Banque centrale de la Fédération de Russie sont donc des actifs immobilisés », a affirmé le ministère suisse.

A Bruxelles ce mercredi, les représentants des Etats membres se réunissent d'ailleurs mercredi afin de parvenir à l'adoption du 11ème paquet de mesures.

Ces mesures de rétorsion sont aussi suivies de près par les Etats-Unis. Washington pense en effet que la Russie utilise des méthodes d'évasion pour acquérir plus d'une douzaine de types de biens tels que des processeurs et des contrôleurs, des enregistreurs de caméras vidéo, des lasers et des générateurs de signaux.

En représailles, Moscou a décidé la saisie d'une série d'actifs détenues par des sociétés occidentales. Mardi, Vladimir Poutine a signé un décret engageant la prise contrôle de deux énergéticiens, le finlandais Fortum et l'allemand Uniper.

Surtout, la Banque centrale russe mène une politique visant à consolider ses réserves, notamment en or, depuis 2014 et l'invasion de la Crimée. Ces mesures ont notamment permis à l'économie russe, fragilisée, de ne pas s'effondrer face aux sanctions des Occidentaux.

(Avec AFP)

Lire aussiLe FMI révise à nouveau à la hausse la croissance économique de la Russie