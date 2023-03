Russie : Poutine veut éliminer la « domination des Occidentaux » dans le monde

Retour à la guerre froide ! Comme au bon vieux temps de l'URSS, la « priorité » de la Russie est désormais d'éliminer la « domination » des Etats-Unis et des Occidentaux tout en se décrivant comme une « civilisation » défenseure des russophones. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la nouvelle stratégie de politique étrangère publiée ce vendredi sur le site Internet du Kremlin.

Elle entérine la profonde rupture qui existe entre Moscou et les pays occidentaux depuis le lancement de l'offensive russe contre l'Ukraine. Les Etats-Unis et l'Occident sont présentées comme étant à l'origine de « menaces existentielles » pour Moscou, sur fond de crise diplomatique liée au conflit en Ukraine.

Dans un document de plus de 40 pages rappelant par son contenu et son langage l'ère de la confrontation entre l'Union soviétique et l'Amérique au siècle dernier, la Russie se pose en rempart du monde russophone face aux Occidentaux accusés de vouloir l'« affaiblir par tous les moyens ».

« Une guerre hybride d'un nouveau genre »

Selon son chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, le nouveau document relève « la nature existentielle des menaces (...) créées par les actions des pays inamicaux », qualifiant les Etats-Unis d'« instigateur principal et chef d'orchestre de la ligne antirusse ».

La nouvelle stratégie de politique étrangère russe repose sur le principe que « les mesures antirusses prises par les pays inamicaux seront constamment combattues, avec sévérité si nécessaire », a-t-il ajouté. Concernant les alliés, la Chine et l'Inde sont désignées comme partenaires clés de Moscou. Les relations avec l'Afrique et l'Amérique latine sont appelées à se développer également.

« L'approfondissement global des liens et de la coordination avec les centres mondiaux de pouvoir et de développement souverains amis situés sur le continent eurasien revêt une importance particulière », est-il indiqué.

En écho au conflit en Ukraine où Moscou affirme vouloir empêcher des exactions contre les populations russophones, le nouveau document présente la Russie comme une « civilisation » ralliant les peuples qui constituent « le monde russe ».

Alors que Vladimir Poutine se présente comme le champion des « valeurs traditionnelles » de l'Eglise orthodoxe face à un Occident présenté comme décadent, la nouvelle doctrine porte aussi le fer dans le domaine moral. Il faut « neutraliser les tentatives d'imposer des principes idéologiques pseudo-humanistes et néolibéraux, qui conduisent à la perte de la spiritualité traditionnelle et des principes moraux », peut-on ainsi lire.