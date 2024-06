« Les États-Unis n’ont pas le monopole de la finance » (Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, fondateurs de Tikehau Capital)

Avec une capitalisation boursière de près de 4 milliards d'euros, supérieure à celle de Lazard, l'ex-start-up a conquis sa légitimité.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Tikehau Capital fête ses 20 ans. C'est devenu l'une des références en Europe. Pensiez-vous parvenir à ce résultat ?

ANTOINE FLAMARION - Nous n'en sommes qu'au chapitre II, paragraphe 1. Nous avons le même appétit qu'il y a vingt ans. Contrairement à tous nos concurrents, nous sommes vraiment partis de zéro. Ou plus exactement avec 4 millions d'euros, ce qui revient au même. Notre première opération, le rachat des puces de Saint-Ouen pour 26 millions d'euros, revendues 50 millions, a démontré notre ambition. En 2012, nous avons franchi le seuil de 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Nous en gérons 44,4 milliards aujourd'hui. Nous avons essayé d'appliquer les règles de la finance anglo-saxonne à un cadre européen. Nous n'avions pas la carte, comme on dit. Mais nous avons réussi parce que de grands entrepreneurs comme Albert Frère nous ont fait confiance. D'autres, de plus en plus nombreux, l'ont imité et nous suivent toujours. Cette proximité avec les créateurs d'entreprise est au cœur de notre philosophie, puisque nous le sommes aussi.

MATHIEU CHABRAN - Tikehau Capital est né d'une petite vision et d'une grande ambition. La vision reposait sur les changements en cours dans le secteur. L'ambition, sur notre refus d'accepter le monopole des États-Unis sur la finance. Quand nous avons fondé l'entreprise, nous avions à peine la trentaine. C'était l'époque où la finance mondiale était dominée par les grandes banques anglo-saxonnes, d'où nous venions tous les deux. Vingt ans plus tard, ce sont les gestionnaires d'actifs alternatifs comme Blackstone, KKR ou Apollo qui ont pris le dessus. Notre croissance s'est appuyée sur cette révolution. Nos fonds propres atteignent 3,2 milliards d'euros, ce qui nous place au sixième rang mondial sur ce critère. Tikehau Capital a été une start-up, un terme qui n'est pas réservé qu'à la tech.

Quels ont été les moments clés ?

A.F. La crise des subprimes, en 2008, a été un tournant. Nous l'avions vue venir, ce qui nous a permis de racheter des actifs à des prix attractifs. Elle a changé notre industrie, où n'ont régné pendant longtemps que les banques, les compagnies d'assurances et les caisses de retraite. De nouveaux acteurs ont émergé et sont devenus des géants, ce qui a crédibilisé un modèle comme le nôtre. Autre étape décisive, notre anticipation de la nécessaire transition énergétique, dès 2012, avec la création de fonds à impact, ainsi que celle du rôle essentiel joué par la cybersécurité, en investissant dans la plupart des pépites françaises de ce domaine.

M.C. Le choix de l'international a permis de changer d'échelle. Tikehau Capital est aujourd'hui présent dans 13 pays, sur 3 continents, avec 17 bureaux et 5 centres principaux : Paris, Londres, Singapour, New York et Abou Dhabi. Parmi nos 750 collaborateurs, près de 50 nationalités sont représentées. Je me suis installé aux États-Unis en 2018, et nos activités y ont énormément augmenté. En 2023, 70 % des levées de fonds ont été effectuées à l'international. La cotation en Bourse de l'entreprise à Paris, en 2017, a été une autre étape importante. Nous contrôlons toujours 58 % du capital, ce qui renforce notre crédibilité : nous investissons les fonds de nos clients en même temps que les nôtres.

Vous continuez de codiriger l'entreprise que vous avez fondée. Est-ce un atout ?

M.C. Je ne me serais pas lancé seul. Nous nous connaissions depuis six ans quand

nous avons créé l'entreprise. Nous sommes complémentaires, très différents, mais en forte symbiose. Fonctionner en tandem a entraîné une épopée collective : nous avons plus de 60 associés. Nous avons fondé une entreprise qui doit durer. Notre obsession est celle du temps long, pour Tikehau comme pour nos clients.

A.F. Nous partageons la même vision, c'est un indéniable atout. Très peu de nos concurrents sont encore dirigés par leurs fondateurs.

Faites-vous partie de l'establishment ?

A.F. Nous prêtons de l'argent aux États, à des fonds souverains, à de grandes entreprises, mais aussi à des PME. Ce sont des gages de sérieux. En France, nous accompagnons un très grand nombre d'entreprises, dans de multiples secteurs : elles réalisent au total 30 milliards de chiffres d'affaires et emploient 230 000 salariés. La France est un pays d'entrepreneurs hors norme, même si certains réussissent à l'étranger.

M.C. Conserver sa singularité me semble important. La finance a suscité des figures caricaturales dans la fiction, mais les temps ont changé. La finance peut être utile. Elle le prouve en investissant dans des technologies au cœur de la transition énergétique. Notre bilan est notre plus bel actif.

Que penser de la situation en France ?

A.F. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais pas de décote significative sur le marché. Le CAC 40 s'essouffle légèrement, mais reste stable sur l'année. Nous avons déjà traversé plusieurs crises économiques depuis le lancement de Tikehau Capital. Il est essentiel d'aborder ces situations critiques avec calme. Sans la richesse créée par les entreprises privées, la France se porterait beaucoup plus mal.