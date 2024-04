JO 2024 : les entreprises partagées sur les retombées attendues pour l'économie française

Moins de cent jours avant les JO de Paris, les entreprises affichent un optimisme modéré quant aux retombées économiques de l'événement en France. C'est ce que montre le sondage OpinionWay « La grande consultation des entrepreneurs » réalisé en avril pour le réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI France), La Tribune et LCI, publié ce vendredi.

Selon cette enquête, réalisée par téléphone auprès d'un échantillon de 1.031 dirigeants d'entreprises comptant au moins un salarié, du 9 au 18 avril 2024, 55% des entreprises interrogées estiment que l'accueil en France des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) aura un impact positif sur l'économie.

Ce chiffre recule de deux points par rapport au précédent pointage de CCI France sur l'impact économique des Jeux, réalisé en janvier. À l'inverse, 30% des sociétés sondées jugent que le plus grand événement sportif au monde aura des retombées négatives pour l'économie française. Ce pourcentage d'entreprises sceptiques progresse de six points par rapport à janvier.

La majorité des entreprises ne se sentent pas concernées

Par ailleurs, plus d'une entreprise sur deux s'attend à un impact positif pour le rayonnement international de la France (56%, -2 points) et un quart à un impact négatif (26%, +9 points). À l'échelle individuelle, 11% des entreprises jugent que les JO auront un effet positif (+2 points depuis janvier) et 6% que l'événement aura des conséquences négatives (-2 points) sur elles.

L'écrasante majorité des entreprises sondées anticipent que les Jeux n'auront aucun impact sur elles (83%) et ne se sentent pas « concernées » par les JO (84%), un pourcentage qui a tout de même reflué de deux points depuis janvier.

Parmi les 16% de sociétés qui se disent « concernées » par l'événement, 13% le sont « indirectement » et 3% « directement ». Près de 20% des entreprises industrielles, commerciales et de services se sentent concernées par les Jeux, un pourcentage qui chute à 8% dans le secteur de la construction.

Un impact macroéconomique très limité, selon une étude

Dans une étude publiée mardi, le courtier Oddo BHF avait, de son côté, anticipé un impact macro-économique des Jeux très limité.

« Si l'accueil des Jeux olympiques 2024 à Paris (...) est un motif de fierté, il faut se garder d'en escompter des bénéfices économiques durables », avaient ainsi averti les analystes Bruno Cavalier et Fabien Bossy, qui s'attendent à des retombées de 2 à 3 milliards d'euros (environ 0,1 point de produit intérieur brut).

À l'inverse, l'impact micro-économique des Jeux devrait être « nettement plus prononcé » selon Oddo, en particulier dans les secteurs des « médias, de l'hôtellerie, des loisirs, de la restauration, des boissons et spiritueux, des biens de consommation, de l'immobilier et des transports ».

L'optimisme des entreprises en baisse

Autre chiffre du sondage OpinionWay : l'indicateur de l'optimisme, qui prend en compte les questions de confiance à l'égard de l'évolution de l'économie et d'appréciation de la situation actuelle, s'établit à 83 en avril, en baisse d'un point par rapport au mois de mars et de quatre points depuis janvier. Dans le détail, 39% des entreprises estiment que la situation était « mieux hier », 39% qu'elle est « très bien en ce moment » et 22% qu'elle sera « mieux demain ».

S'agissant de l'inflation, huit chefs d'entreprises sur dix (81%, -3 points par rapport à mars) sont « encore plus attentifs que d'habitude à leurs charges », 48% pensent que l'inflation pourrait avoir des conséquences sur la viabilité de leur entreprise (+1 point), 35% rencontrent des difficultés pour être payés dans les temps par leurs clients (-1 point), 32% redoutent que l'inflation les contraigne à baisser leur rémunération (-7 points), 13% affirment que leur entreprise a des difficultés à payer leurs factures (-1 point) et 13% ont des salariés qui leur demandent des avances sur salaire (-2 points).

Pour les douze prochains mois, 72% des chefs d'entreprise se déclarent confiants pour leur entreprise (+2 points en un mois), 20% le sont pour l'économie française (-2 points) et 21% le sont pour l'économie mondiale (=). Par ailleurs, 18% des entreprises prévoient d'augmenter le nombre de salariés (=), 76% de le maintenir (=) et 6% de le réduire (=).

(Avec AFP)