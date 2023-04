Malgré les turbulences du secteur, l'adoption des cryptomonnaies trace son sillon en France

Preuve que l'appétence pour les cryptomonnaies ne faiblit pas : 9,4% des Français détenaient des crypto-actifs en 2022 contre 8% en 2021. C'est l'enseignement de l'édition 2023 de l'étude « Crypto et web3 : comment la France et l'Europe se positionnent-elles ? » réalisée par l'institut de sondage IPSOS pour l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan) et le cabinet KPMG. En outre, un Français sur sept déclare avoir déjà détenu un crypto-actif.

Lire aussiImpôts : le cauchemar de la déclaration des revenus des cryptomonnaies

Pourtant, les difficultés ont été nombreuses pour le secteur en 2022, année marquée par de multiples scandales, telle la chute de la blockchain Terra Luna en mai ou la faillite de la plateforme FTX en novembre. « C'est une année négative d'apparence quand on voit la baisse des cours et les mauvaises nouvelles et, malgré cela, l'adoption progresse, car de nouveaux investisseurs, qui voient des opportunités dans un marché baissier, arrivent », explique Stanislas Barthelemi, co-auteur de l'étude.

Bitcoin confirme d'ailleurs sa position de leader des cryptomonnaies préférées des utilisateurs (64% contre 49% l'an dernier) puisque « quand il y a un marché baissier les investisseurs ont tendance à se réfugier sur des technologies solides comme bitcoin », ajoute le consultant de KPMG. En effet, bitcoin serait la cryptomonnaie à acheter pour 77% des Français qui présentent des intentions d'investissements.

Lire aussiPour ou contre : le bitcoin peut-il se relever de l'hiver crypto ? (Alexandre Stachtchenko face à David Cayla)

L'adoption s'accélère en particulier au sein des jeunes générations. Alors qu'en 2021, plus d'un Français sur huit (12%) âgé entre 18 et 35 ans possédait des crypto-actifs, cette proportion atteint plus de 17% en 2022. « Il s'agit davantage de jeunes CSP+ qui ont faim d'investissements et qui connaissent la finance traditionnelle. On est loin de l'image de la personne qui fait n'importe et qui va mettre tout son argent sur un projet qu'elle ne connaît pas », précise Stanislas Barthelemi.

Une marge de progression encore importante dans l'adoption

Au-delà des détenteurs, ceux à avoir déjà entendu parlé des cryptomonnaies sont aussi plus nombreux : 85%, soit +9% par rapport à 2022. L'Hexagone atteint donc un niveau proche de celui de ses voisins le Royaume-Uni (87%), l'Allemagne (87%), les Pays-Bas (81%) et l'Italie (88%).

En revanche, avec 9,4% de possesseurs, les Français restent plus réservés que les autres Européens sur l'achat d'actifs numériques. Les Pays-Bas possèdent le plus fort taux de détenteurs actuels avec 14% contre 12% au Royaume- Uni, 11% en Allemagne et en Italie. « En France on est un peu plus frileux vis-à-vis de l'investissement en général », justifie le co-auteur de l'étude.

En effet, 26% des répondants se sont dits attirés pour investir contre 48% de réticents. Qui plus est, ce chiffre était inférieur à celui de 2021, année durant laquelle 30% des Français envisageaient d'acheter des actifs numériques selon la précédente étude de l'Adan. Pour Stanislas Barthelemi cela s'explique par le fait que « fin 2022 les ménages ont perdu 2-3% d'intention d'investissement tout confondu, donc il y a une situation générale de baisse des intentionnistes qui n'est pas réservée aux cryptomonnaies. »

Les NFT encore peu adoptés par les Français.

Du côté des jetons non-fongibles (NFT), ces certificats d'authenticités inscrits sur une blockchain, l'adoption reste toujours très limitée. 4% des Français disent détenir des NFT, contre 2% en 2021 et seulement 12% des interrogés se disent intéressés par cette classe d'actifs. « C'est plus faible parce que c'est plus récent. 50% des détenteurs de cryptos avaient déjà achetés leurs actifs avant le crack de 2020 alors que l'adoption des NFT n'a commencé qu'en 2021 », estime le consultant.

Lire aussiCrypto-actifs : le PMU lance ses NFT basés sur les performances du cheval

Pour lui, c'est d'ailleurs dans ce dernier type d'actifs numériques que la progression pourrait être la plus forte dans le futur. « La connaissance des NFT est nouvelle mais se développe beaucoup puisque 39% des Français connaissent ces actifs en 2022 contre seulement 15% en 2021 », clame l'expert. Et de conclure que « l'adoption est liée à la connaissance, donc, si l'année prochaine nous faisons face à un nouveau marché haussier et un nouvel intérêt du grand public pour les cryptos, l'adoption des NFT pourraient largement progresser ».