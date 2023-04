Impôts : le cauchemar de la déclaration des revenus cryptomonnaies

Le compte à rebours fiscal est enclenché et les contribuables ont jusqu'au 25 mai (en zone 1), 1er juin (en zone 2) ou 8 juin (en zone 3) pour déclarer leurs revenus 2022. Et pour ceux qui ont succombé à l'achat de cryptomonnaies (des actifs inscrits sur une blockchain), la tâche devrait être ardue comme chaque année, à moins que la plateforme d'échange Binance ne change la donne.

Depuis la loi Pacte de 2019, les plus-values sur ce type d'actifs numériques sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% et doivent donc être déclarées si vous avez converti plus de 305 euros de cryptomonnaies en 2022 en monnaie officielle (ou si vous avez acheté un bien ou un service pour plus de 305 euros).

Pour faire part de vos bénéfices à l'administration fiscale, il faudra vous munir du formulaire Cerfa 2086 et inscrire plusieurs données concernant vos transactions, à la main :

la date de la transaction

la valeur totale de votre portefeuille en euros au moment de la transaction

la valeur des cryptomonnaies que vous avez vendu (en euros)

La valeur de ces mêmes cryptomonnaies quand vous les avez achetées (en euro).

Le site des impôts calculera ensuite automatiquement votre plus ou moins-value en fonction de ces données.

Et c'est là où le bât blesse. Bercy demande en effet à chaque contribuable imposable de répéter cette opération pour chaque transaction crypto-euro (mais pas crypto-crypto). Autrement dit, si vous avez réalisé cent transactions crypto vers des euros, vous devrez inscrire vos cent plus ou moins values sur votre déclaration. « Cela demande un suivi très minutieux, il faut bien noter toutes les transactions, ça peut être vraiment compliqué », confie Frédéric Poilpré, membre du cercle des fiscalistes. « Quelqu'un qui a effectué 5 transactions imposables dans l'année doit déclarer au moins 50 données à l'administration fiscale », ajoute Pierre Morizot, le PDG de Waltio, une startup d'aide à la déclaration fiscale.

Pour aider ses clients qui ont accumulé les transactions sans s'attendre à en payer le prix administratif, la plus importante plateforme d'échange au monde Binance a mis au point un service d'aide à la déclaration fiscale « Binance Tax » en février 2023, peu après le lancement du même outil par son concurrent « Crypto.com Tax ». Ces nouveaux services gratuits développés par les géants des échanges de cryptoactifs permettent de répertorier l'intégralité de vos transactions (jusqu'à 100.000 effectuées sur la plateforme Binance) et de calculer vos plus-values et vos revenus passifs annuels à déclarer, en un seul clic.

Un système qui se limite à une estimation du montant de ses impôts

Si l'initiative est saluée par leurs clients, elle en reste néanmoins largement incomplète. Les calculateurs des plateformes ne supportent par exemple pas les opérations liées aux produits dérivés et aux jetons non fongibles (NFT). Ces outils ne prennent pas non plus en compte les transactions effectuées en dehors de leur plateforme. Problème, « le monde des cryptomonnaies est un monde débanquarisé où les gens possèdent des comptes sur différentes plateformes et différents portefeuilles personnels » explique Pierre Morizet. Binance explique pour sa part que « nous sommes en train de travailler à une solution qui permettrait d'importer les transactions d'autres wallets dans Binance Tax ».

Mais le plus gros problème réside dans le choix des informations données par Binance Tax et crypto.com Tax concernant la déclaration de plus-values. Dans leurs rapports détaillés, les outils répertorient la somme (en euro) de cryptomonnaies achetée puis revendue lors d'une transaction, mais pas la valeur du portefeuille lors de chaque transaction.

Résultat :

« Les plateformes ne sont pas en mesure de fournir une déclaration fiscale fiable. En fait, le problème c'est qu'il n'est même pas possible techniquement de se baser sur le rapport de Binance car le formulaire 2086 ne peut être validé sur internet que si l'on inscrit la valeur des cryptomonnaies vendues, leur valeur à l'achat et la valeur du portefeuille au jour de la transaction et sa valeur initiale », regrette Alexandre Lourimi, avocat associé chez ORWL, spécialiste de la fiscalité crypto.

Les initiatives de Binance et Crypto.com ressemblent donc à un coup d'épée dans l'eau, pour le moment. « Notre offre est pensée pour s'améliorer sans cesse, grâce aux feedbacks de la communauté Binance », tient néanmoins à assurer Binance.