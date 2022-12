Hausse des taux : la Fed commence à calmer le jeu

La Fed se trouve déjà à un tournant dans sa politique monétaire de lutte contre l'inflation, qui devrait se matérialiser ce mercredi par une hausse des taux moins forte qu'au cours des mois précédents comme annoncé par plusieurs dirigeants de la banque centrale américaine et un ralentissement de la hausse des prix.

« Le moment de ralentir le rythme des hausses de taux pourrait intervenir dès la réunion de décembre », avait déjà admis fin novembre le président de la Fed, Jerome Powell. Sa vice-présidente Lael Brainard avait également ouvert la porte mi-novembre à un ralentissement des hausses des taux directeurs de la Fed pour « bientôt ». « Je pense qu'il sera bientôt approprié d'aller vers un rythme plus lent » de hausses des taux, avait-elle affirmé à l'agence Bloomberg.

Les taux directeurs attendus entre 4,25 et 4,5%

Concrètement, une hausse d'un demi-point des taux directeurs est attendue ce mercredi, après quatre très fortes hausses consécutives de l'ordre de trois quarts de point de pourcentage. Soit un relèvement plus modeste des taux directeurs, mais qui reste fort et inédit sur la dernière décennie puisqu'ils devraient atteindre leur niveau le plus élevé depuis 2007 à 4,25 ou 4,50% à la suite de la réunion de la Fed.

Le comité de politique monétaire (FOMC), instance de décision de la Fed, se réunit depuis mardi à Washington depuis mardi matin jusqu'à la fin de la journée de mercredi (20 heures en France), avant que Jerome Powell ne tienne une conférence de presse pour révéler le contenu de la décision du FOMC.

Cette accalmie probable dans le durcissement monétaire fait suite à une stabilisation, et même à une décrue de l'inflation américaine à 7,1% en novembre sur un an (contre 7,7% en octobre), selon l'indice CPI. Ce qui constituait une bonne surprise par rapport aux prévisions des économistes. « Une bonne nouvelle, mais pas encore une preuve que l'inflation a durablement baissé », commente ainsi l'économiste Edoardo Campanella de la banque UniCredit.

La lutte contre l'inflation ne provoque pas de récession pour l'instant

Avec son relèvement des taux directeurs engagé depuis le mois de mars, la Fed cherche à faire augmenter le coût des crédits accordés par les banques aux ménages et aux entreprises et ainsi à faire diminuer la demande pour faire retomber la pression sur les prix. Mais cela risque aussi d'entraîner une récession sur fond de baisse de la consommation et des investissements. Un scénario évoqué depuis des mois mais qui ne se matérialise pas encore aux Etats-Unis. Leur croissance devrait s'établir à 0,5% en 2023 selon l'OCDE.

Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor se veut rassurante, affirmant que malgré « des risques auxquels l'économie est confrontée », les Etats-Unis sont « sur la bonne voie pour faire ralentir l'inflation et que la récession peut être évitée ».

Le desserrement de la politique monétaire devrait se poursuivre en début d'année. Le marché table en effet sur une augmentation d'un quart de point lors de la réunion de la Fed en février après la décélération plus marquée que prévu de l'inflation en novembre, indiquaient mardi les contrats à terme sur les taux d'intérêt. Ces derniers montrent que le marché estime que la banque centrale ne relèvera pas l'objectif du taux des fonds fédéraux au-delà de 4,5%-4,75%.

Réunion de la BCE jeudi

Côté européen, la Banque centrale européenne (BCE) tient également une réunion de revue de sa politique monétaire jeudi, dans un contexte différent. Il est d'ores et déjà prévu que la BCE augmente de nouveau ses taux lors de la réunion de décembre. Mais, d'après les observateurs, selon une ampleur probablement moindre que les augmentations de 0,75% en septembre et octobre.

Et ce car il n'y a pour le moment pas de ralentissement de l'inflation. Pour Christine Lagarde, le pic n'est pas encore passé. Dans l'immédiat « mes meilleurs économistes (au sein de la BCE) » voient encore le risque d'une inflation « en hausse » indiquait-elle la semaine dernière. Dans ce contexte les taux d'intérêt « sont et resteront le principal outil de lutte contre l'inflation ».

Le directeur de la Banque de France François Villeroy de Galhau appelle également à ce qu'à la réunion de la BCE « du 15 décembre, nous devrions terminer la première mi-temps, de normalisation » de la politique monétaire après plusieurs années de taux exceptionnellement bas, proches de zéro voire négatifs depuis 2016.

« Nous discuterons autour de Christine Lagarde (ndlr : la présidente de la BCE) et je pense que la bonne mesure serait de relever les taux d'intérêt pour arriver autour de 2%, un taux plus normal au regard des niveaux passés », a-t-il déclaré le 4 décembre.

(avec agences)