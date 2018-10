Ingenico, courtisé, va revoir ses options stratégiques

La révision des objectifs 2018 d'Ingenico serait exclusivement liée à la "performance décevante" de la division Banques & Acquéreurs. (Crédits : PHILIPPE WOJAZER)

Approché par Natixis, le leader des terminaux de paiement annonce ce mardi avoir confié à un comité d'administrateurs indépendants "le réexamen des options stratégiques de la société et de l’évolution de sa gouvernance". Ingenico abaisse sa prévision d'excédent brut d'exploitation annuel et lance un plan d'optimisation de sa branche "banques et acquéreurs".