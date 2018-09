Kerviel contre Société Générale : la révision du procès n'aura pas lieu

Dix ans après la fameuse affaire Kerviel, l'ex-trader de la Société Générale a obtenu une fin de non-recevoir de la justice pour la révision de son procès pénal. La commission d'instruction de la Cour de révision, rattachée à la Cour de Cassation de Paris, a rejeté ce jeudi 20 septembre la demande en révision de Jérôme Kerviel et choisi de ne pas saisir la Cour.

La Société Générale a « [pris] acte de la décision. »

« La commission de révision et de réexamen confirme ainsi l'absence de tout élément nouveau qui aurait pu justifier la réouverture du dossier à la suite de la condamnation de Jérôme Kerviel à cinq années de prison dont trois fermes pour faux et usage de faux, abus de confiance et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé. Cette décision clôt le volet pénal de ce dossier » estime la banque.