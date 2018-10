Kerviel contre Société Générale : sa victoire aux prud'hommes rejugée en appel

Jérôme Kerviel, l'ancien trader de la Société Générale, licencié pour "faute lourde" en janvier 2008, espère voir le montant de ses 455.000 euros d'indemnités accordées par le conseil des prud'hommes en juin 2016 confirmé dans cette procédure d'appel déposée par la banque. (Crédits : CHARLES PLATIAU)

La Cour d'appel de Paris se penche ce mardi sur la condamnation de la Société Générale en 2016 pour licenciement « sans cause réelle ni sérieuse » et dans des conditions « vexatoires » de son ex-trader, Jérôme Kerviel. La banque avait dû verser 455.000 d'euros à son ex-employé, condamné au pénal pour « abus de confiance, faux et usage de faux, introduction frauduleuse de données dans un système informatique », ayant conduit à une lourde perte de marché de quelque 4,9 milliards d'euros en 2008.