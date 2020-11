L’appli Rift veut s’imposer comme le “Yuka” de la finance

Apporter aux particuliers plus de transparence sur l'utilisation de leur épargne pour inciter les banques à faire évoluer leurs pratiques vers une finance plus durable et ancrée dans l'économie réelle. C'est ce à quoi tend la nouvelle application mobile Rift, qui a pour modèle le phénomène Yuka dans le secteur alimentaire. Cette appli désormais très populaire (plus de 12 millions d'utilisateurs) a poussé certaines marques à revoir la composition de leurs produits.

Rift, elle, est le fruit de deux années de travail menées par les équipes de Lita.co, une plateforme de financement à impact positif cofondée par Eva Sadoun et Julien Benayoun. D'ores et déjà disponible, elle doit permettre à chacun d'avoir une...