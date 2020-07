Les projets de néobanques vertes bourgeonnent avec leur lot de promesses

"Ne laissez plus votre argent à la banque financer le réchauffement climatique", interpelle la néobanque Green-Got. "Ensemble créons une banque alternative, transparente et décarbonnée", propose Helios. "Contribuez à créer un monde bancaire positif", lance Onlyone. Depuis quelques mois, les projets de comptes bancaires présentés comme verts, éthiques et responsables se multiplient.

Portés par des entrepreneuses et des entrepreneurs engagés en quête de sens dans leur travail, ces projets promettent aux particuliers d'apporter plus de transparence sur l'utilisation de leur argent et d'avoir un impact positif sur l'environnement grâce à leurs achats et leur épargne. Le tout, associé à des applis mobiles reprenant les standards technologiques qui se sont imposés avec l'arrivée d'acteurs comme N26 ou Revolut.

Les banques, des acteurs décisifs de la transition

"Lorsque l'on parle de crise climatique, le lien est rarement fait avec les banques alors que ce sont des acteurs décisifs car elles ont la possibilité de modeler ce que sera notre monde demain, via le financement des projets qu'elles décident de soutenir", expose Maëva Courtois, cofondatrice et directrice générale d'Helios.

Passée par les salles de marché de La Banque Postale et du franco-allemand Oddo BHF, cette jeune ingénieure en mathématiques découvre le monde de l'investissement socialement responsable (ISR) en rejoignant le fonds d'investissement Exane. Une expérience qui la laisse sur sa faim.

"En lisant toutes sortes de rapports, j'ai été très étonnée de réaliser que les choses évoluaient beaucoup trop lentement dans la finance traditionnelle par rapport aux risques climatiques. Les objectifs fixés sont très lointains et les financiers n'exigent pas beaucoup des entreprises sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cela reste très peu ambitieux", regrette-t-elle.

C'est de ce constat qu'est né le projet Helios, qui doit se concrétiser cet automne avec la création d'un compte courant avec lequel "aucun euro n'ira financer une entreprise qui représente un risque pour l'environnement", affirme sa cofondatrice. Dans cette optique, Helios...