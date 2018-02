La Soc Gen rassure les marchés

[Article mis à jour à 17h50]

Soulagement à la Bourse de Paris. Les résultats annuels de la Société Générale ne sont pas époustouflants, mais meilleurs qu'attendus : la banque de la Défense a publié ce jeudi un résultat net légèrement positif de 69 millions d'euros au quatrième trimestre (en recul de 82%), alors que les analystes redoutaient une perte. Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net accuse une baisse de 27% à 2,8 milliards d'euros. Ces chiffres incluent d'importantes charges exceptionnelles, liées aux restructurations (390 millions d'euros au quatrième trimestre), aux litiges (963 millions d'accord transactionnel avec le fonds souverain libyen) ou aux impôts (205 millions de redressement fiscal et d'amende en France, 253 millions dus à la réforme américaine).

L'action Société Générale a ouvert la séance en hausse de 4% et affichait la deuxième plus forte progression du CAC 40 du jour. Elle termine en hausse de 1,95%, alors que l'indice perd près de 2%. Elle avait tangué en début de semaine, à l'image de l'ensemble des marchés mondiaux.

« Au delà des impacts d'un certain nombre d'éléments exceptionnels, les résultats financiers de 2017 traduisent la bonne dynamique commerciale de tous nos métiers, la gestion disciplinée de nos coûts et de nos risques et l'amélioration de notre rentabilité sous-jacente », a commenté Frédéric Oudéa, le directeur général, qui a souligné que « les perspectives [étaient] incontestablement meilleures. »