Redressement réussi pour AG2R La Mondiale

Arrivé dans le groupe AG2R La Mondiale il y a trois ans, et nommé directeur général un an plus tard, Bruno Angles a dû faire face à de nombreux remous ces derniers mois. Avec un paroxysme au début de cette année, la rumeur de son départ ayant même circulé. Mais ce polytechnicien, passé par l'industrie et la banque - il a notamment dirigé la filiale de Credit Suisse en France - est resté à son poste. Mieux, les assemblées générales annuelles du premier groupe français de protection sociale et de prévoyance ont ratifié la stratégie mise en place il y a quelques semaines : « Toutes les résolutions ont été votées à 100 % : c'est un témoignage de reconnaissance pour le travail accompli depuis deux ans », estime le dirigeant.

Si le groupe n'est pas en manque de notoriété (notamment grâce à son investissement dans le cyclisme), la complexité de son modèle le distingue de ses concurrents comme les grands assureurs. Tant par la diversité de ses activités, dont la collecte de cotisations pour la retraite complémentaire auprès des entreprises pour Agirc-Arrco, que par sa gouvernance, paritaire et mutualiste, avec des représentants de l'ensemble des organisations syndicales, Medef compris, parmi ses 500 administrateurs. L'entreprise n'est pas cotée en Bourse, ne compte pas d'actionnaires et ne verse pas de dividendes. Un statut particulier qui explique en partie les difficultés vécues par le nouveau patron ces derniers mois, puisque certains partenaires sociaux le soupçonnaient de vouloir transformer le groupe en société anonyme. Ce que l'intéressé a démenti. La nomination à la vice-présidence de Jacques Creyssel, issu du Medef, a contribué à apaiser les tensions.

Des pertes depuis dix ans

« L'origine de la fronde est davantage liée au plan stratégique mis en place depuis deux ans qu'à une hypothétique menace de modification des statuts », estime un familier du secteur. La première mission du directeur général ? Orchestrer un énergique redressement. Car la branche prévoyance du groupe avait accumulé les pertes depuis dix ans, pour atteindre 400 millions d'euros. Et divisé ses fonds propres par deux. Une situation qui l'avait placée sous surveillance du régulateur, ce qui signifiait pour certains observateurs la reconnaissance d'un « enjeu de solvabilité ». « Je ne connais pas d'entreprise où le changement n'entraîne pas une forme de résistance », note Bruno Angles pour mettre en perspective les difficultés passées.

Malgré les oppositions, l'exécution du plan « Nouvelle Donne » a pris de l'avance sur les prévisions : les frais généraux ont déjà été réduits de 70 millions d'euros et AG2R Prévoyance a enregistré en 2023 son premier résultat positif en dix ans, à 53 millions d'euros, à comparer avec une perte de 75 millions d'euros deux ans plus tôt. Autre chantier mis en route : la refonte des systèmes d'information du groupe.

Avec 15 millions de clients, dont plus de 100 branches professionnelles (coiffeurs, charcutiers, boulangers...) et 500 000 entreprises, 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 30 milliards d'euros de cotisations perçues par an, le groupe emploie 15 000 salariés. Il est présent dans quatre métiers : les retraites complémentaires, la santé-prévoyance, l'épargne retraite et les résidences seniors. Concernant la collecte pour Agirc-Arrco, le directeur général d'AG2R La Mondiale précise : « Un euro sur cinq investi en France dans la retraite supplémentaire est investi dans le groupe. » Face aux menaces répétées ces derniers mois d'une ponction de l'État sur les réserves de ce régime excédentaire, Bruno Angles reste ferme : « Les 60 à 80 milliards d'euros de réserve de l'Agirc-Arrco, c'est une mesure de bonne gestion. Il faut les mettre en rapport avec ce que sont les engagements futurs de l'organisme, qui s'élèvent à près de 3 200 milliards d'euros. »