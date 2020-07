Société Générale met la main sur Shine, la néobanque pour les pros

Société Générale se muscle sur le marché des pros et des très petites entreprises en s'offrant la néobanque Shine, souvent présentée comme le principal concurrent de Qonto, la néobanque pour les pros et les PME qui a levé 104 millions d'euros en début d'année. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, n'est pas si surprenante. Marie-Christine Ducholet, directrice de la banque de détail de Société Générale en France, avait fait part de ses aspirations il y a quelques jours lors de la présentation de la nouvelle appli mobile de la banque de La Défense : "Notre ambition ne se limite pas au marché des particuliers. Nous visons aussi le marché des professionnels et des entreprises et nous prévoyons de nouveaux sites et applis pour ces marchés", avait-elle alors confié. Plutôt qu'un développement interne, sans doute plus fastidieux, la banque a opté pour une croissance externe.

"Avec l'acquisition de Shine nous allons proposer aux entrepreneurs...