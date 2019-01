Casino vend à Leclerc des hypermarchés parmi les moins performants en France

Le groupe Casino a annoncé ce samedi avoir conclu des promesses en vue de la cession de six hypermarchés à des adhérents Leclerc, pour une valorisation des murs et fonds totale de 100,5 millions d'euros. Ces hypermarchés sont situés dans les communes de Castelnaudary (11), Saint Grégoire (35), Dole (39) Cholet (49), Anglet (64) et Castres (81). Ils avaient fait "l'objet de marques d'intérêt de la part du Groupement E. Leclerc dès l'annonce, par le groupe Casino, de sa volonté de se séparer d'un certain nombre de magasins (hypermarchés, supermarchés, Leader Price) structurellement déficitaires". Les accords prévoient la poursuite des contrats de travail des personnels de ces magasins conformément aux règles légales.

La réalisation des cessions est attendue au premier semestre de cette année, sous réserve de la consultation préalable des instances représentatives du personnel, qui ont été réunies ce vendredi 18 janvier, et de la réalisation des conditions suspensives usuelles. Le groupe Casino a précisé que "ces cessions d'hypermarchés sont distinctes du plan de cession d'actifs non stratégiques annoncé le 11 juin 2018".

Des hyper les moins performants

Selon Casino, "ces magasins figurent parmi les moins performants du parc". Ils ont représenté un chiffre d'affaires hors taxe d'environ 150 millions d'euros en 2018 et généré une perte totale d'environ 8 millions d'euros de résultat opérationnel courant. La réduction de ces pertes contribuera à l'objectif de croissance du résultat opérationnel courant de l'activité Retail de Casino en France. Le groupe de distribution a dégagé un chiffre d'affaires en 2018 en repli de 2,4% à 36,6 milliards d'euros.

2018 "est une année où les efforts de transformation et de repositionnement, qui ont été menés lors des trois années précédentes, portent leurs fruits", a expliqué jeudi lors de la présentation le directeur financier du groupe, David Lubek. "La tendance de fond se poursuit et elle est fondée sur la pertinence de notre modèle", a-t-il estimé. Ceci "est le résultat d'un travail de repositionnement de toutes les enseignes pour les adapter aux besoins de nos clients en se concentrant sur les meilleurs formats et les meilleures géographies".

En France, "on a la meilleure année depuis cinq ans, en croissance (+1,4%), malgré le mouvement des +gilets jaunes+ au quatrième trimestre, avec une croissance à magasins comparables de 1,3% sur l'année et un volume d'affaires total, qui inclut le e-commerce, à +2,8%", a précisé David Lubek. Les ventes dans l'Hexagone ont affiché au quatrième trimestre également une croissance de 1,4%, après 2% sur les trois précédents, ce qui fait dire à Casino que, malgré le contexte social, "les enseignes du groupe ont montré une bonne résistance".