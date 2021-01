2021 : la nouvelle année du Rafale à l'exportation ?

Grèce, Suisse, Croatie, Finlande, Inde, Indonésie, Égypte et Émirats Arabes Unis... Ces huit pays, qui sont intéressés à des degrés divers par le Rafale, pourraient sélectionner l'avion de combat tricolore en 2021. En revanche, l'intérêt du Bangladesh a semble-t-il fait pschittt... Depuis plusieurs mois, c'est silence radio de Dacca. Après 2015 (Égypte, Qatar et Inde, qui a finalisé son contrat début 2016), l'année 2021 pourrait être pour Dassault Aviation et pour toute l'industrie aéronautique militaire française, une très belle année Rafale sur le plan commercial. Elle permettrait à cette industrie de souveraineté nationale de traverser plus sereinement les turbulences économiques générées par la Covid-19.

Grèce, confirmation imminente pour le Rafale ?

Ce n'est plus qu'une question de jours. La ministre des Armées Florence Parly est attendue début janvier à Athènes pour signer un contrat portant sur l'acquisition par la Grèce de six Rafale neufs et douze d'occasion. Soit une commande évaluée par la presse grecque à 2,4 milliards d'euros, dont 400 millions d'euros pour les missiles de MBDA (Meteor, Scalp, Exocet). "D'ici quelques jours, le contrat d'acquisition de 18 avions Rafale de France sera signé ici à Athènes", avait annoncé mi-décembre le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis devant les députés. Une commande qui a pris un peu de retard en raison d'une procédure juridico-financière un peu plus longue à régler entre les ministères des Finances et de la Défense grecs.

Feu vert ou orange pour le Rafale en Indonésie ?

Selon nos informations, le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto pourrait revenir à Paris en début d'année. Avec une bonne nouvelle ? En tout cas, les industriels français (GIE Rafale) ont remis leur offre début décembre et attendent désormais un retour de Djakarta, qui a besoin d'avions de combat dès 2023. Florence Parly est de son côté confiante dans la concrétisation du dossier, qui a "très bien avancé",...