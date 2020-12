Le Rafale sur le point d'atterrir en Grèce

Le Rafale est sur le pont d'envol en Grèce. L'opération avance nominalement entre la France et la Grèce. Prochaine et dernière étape avant la signature du contrat, le 17 décembre avec le vote du Parlement grec, qui doit notamment modifier les procédures d'acquisition de la Grèce dans le cadre du contrat d'État à État avec la France et approuver l'acquisition. La commande de 18 Rafale (6 neufs, 12 d'occasion) en vue d'équiper l'armée de l'air grecque, est évaluée par la presse grecque à 2,5 milliards d'euros, dont 400 millions d'euros pour les missiles de MBDA (Meteor, Scalp, Exocet) et 100 millions d'euros pour la maintenance des Mirage 2000-5, dont certains attendent des pièces de rechange pour voler.

Puis viendra, la visite de la ministre des Armées, Florence Parly, pour signer le contrat entre la France et la Grèce. La date du 23 décembre pour une visite de Florence Parly à Athènes est évoquée,...