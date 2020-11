NH90 : Airbus Helicopters et Leonardo signent un mégacontrat en Allemagne (2,7 milliards d'euros)

La marine allemande a commandé jeudi via la NAHEMA, une agence de l'OTAN, 31 NH90 NFH (Sea Tiger) à Airbus Helicopters et Leonardo pour un montant de 2,7 milliards d'euros, selon la Bundeswehr. Outre la livraison des appareils, le contrat comprend également la fourniture d'équipements, de pièces détachées et du matériel de formation. Armés de torpilles ou de missiles guidés, les Sea Tiger, qui équiperont les frégates de la marine allemande, doivent remplacer les hélicoptères Sea Lynx Mk88A en...