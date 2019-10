Le Boeing B737 MAX pourrait revoler en Europe en janvier !

Alors que Boeing est plongé dans une grave crise de défiance avec les déboires du B737 MAX, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) prévoit une reprise de vols en Europe au plus tôt en janvier, selon des propos tenus à Reuters par son directeur exécutif, Patrick Ky. Le feu vert dépendra des vols d'essai effectués par des pilotes européens, actuellement prévus mi-décembre, a précisé ce dernier qui a refusé de se prononcer sur le calendrier des décisions de son homologue américaine, l'agence fédérale américaine de l'aviation (FAA). Si la reprise des vols devait ne pas être coordonnée avec les États-Unis, l'écart se compterait en semaines et non en mois a précisé le patron de l'AESA.

"Pour moi, cela [la reprise des vols, NDLR] se fera en début d'année prochaine, si tout se passe bien. En l'état de ce que l'on sait aujourd'hui, nous avons prévu que nos vols d'essai aient lieu mi-décembre, ce qui signifie des décisions sur une remise en service en janvier de notre côté", a déclaré Patrick Ky vendredi soir.

Remise en servie coordonnée autant que possible

Il a ajouté que cette remise en service serait coordonnée autant que possible avec la FAA mais que les deux agences avaient des procédures, notamment en termes de consultations, légèrement différentes.

"Nous pourrions donc finir avec quelques semaines de décalage mais nous ne parlons pas de six mois. Nous parlons d'un retard qui, s'il se produit, sera essentiellement dû à des questions techniques de procédures ou administratives", a indiqué Patrick Ky.

Pour rappel, le 737 MAX a été interdit de vol le 10 mars dernier à travers le monde à la suite de l'accident d'un exemplaire d'Ethiopian Airlines dans des conditions similaires à celui d'un appareil de Lion Air. Pour ces deux deux catastrophes qui ont fait 346 morts au total, le MCAS, son système anti-décrochage, a été mis en cause. Boeing espère remettre son avion en service d'ici la fin de l'année à la suite de changements apportés à ce logiciel et à la formation données aux pilotes.

Prudence

La prudence est de mise. Mi-juin, à la suite d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles juste avant le salon aéronautique du Boruget, l'AESA et la FAA avaient prévu une campagne d'essais en vol en juillet pour une reprise en service début septembre avant que ces projets ne soient remis en cause par la découverte d'un nouveau problème.

Le directeur de l'AESA s'exprimait vendredi avant la divulgation par Reuters de messages internes échangés entre pilotes de Boeing en 2016, qui ont fait naître de nouvelles questions sur le calendrier de remise en service du 737 MAX. Interrogé sur ce sujet lundi, Patrick Ky a refusé de s'exprimer à propos de ces messages.

Reste à voir quelle sera la réaction des passagers. Vont-ils remonter sans problème à bord des 737 MAX ou au contraire boycotter les compagnies qui l'utiliseront?