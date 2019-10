B737 MAX : ces informations "préoccupantes" que Boeing a cachées

On aurait pu croire que plus le temps passait et plus les chances de voir le B737 MAX revoler se rapprochaient. C'est en fait l'inverse qui se produit. Plus le temps passe et plus la crise que traverse Boeing avec cet avion cloué au sol depuis six mois s'aggrave. Vendredi, la Federal Aviation Administration (FAA), la direction générale de l'aviation civile américaine a accusé Boeing de lui avoir caché des documents importants que le groupe avait en sa possession depuis des mois, notamment un échange entre le chef des pilotes techniques du MAX, Mark Forkner, et un autre pilote, Patrik Gustavsson, révélant que le système automatique, le MCAS, qui devait empêcher le B737 MAX de partir en piqué, le rendait au contraire difficile à piloter en simulateur.

MCAS

Pour rappel, mis en cause dans les accidents de Lion Air fin 2018 et d'Ethiopian Airlines cinq mois plus tard qui ont fait plus de 346 morts, le MCAS est un logiciel permettant d'optimiser le profil de vol et (...) de maintenir l'avion dans une assiette" appropriée, c'est-à-dire une trajectoire sûre. Il s'active lorsque l'angle d'attaque (ou degré d'inclinaison) de l'appareil- est un peu élevé et que le pilotage automatique est désactivé comme lors du décollage ou de l'atterrissage. A l'inverse, il se désactive quand l'angle d'attaque est suffisamment retombé ou si le pilote le déconnecte. Ce système est nouveau sur la famille des moyens-courriers 737 MAX, version remotorisée du B737 NG. Pour faire évoluer ce dernier, l'avionneur américain a installé des moteurs plus puissants donc plus lourds, qui aurait pu engendrer un risque plus élevé de décrochages. D'où la mise en place du MCAS.

Selon l'agence Reuters, Boeing a en effet transmis ce jeudi à la FAA des messages -que l'avionneur aurait découvert il y a quelques mois)- échangés en novembre 2016, entre deux de ses employés semblant indiquer que l'autorité de régulation a été induite en erreur concernant le système anti-décrochage du 737 MAX. Ces échanges ont lieu quelques mois avant la certification de l'avion en mai 2017.

Jugés "préoccupants" par la FAA, ces échanges concernent "certaines communications entre Boeing et la FAA durant la procédure initiale d'homologation du 737 MAX en 2016".

Des sources ont déclaré à Reuters que ces messages internes entre pilotes de Boeing soulèvent des questions sur le système anti-décrochage MCAS du 737 MAX. Dans le système de délégation américain, la FAA, avait confié à Boeing l'inspection du MCAS lors du processus de certification selon des sources proches du dossier citées par l'AFP. Dans leurs échanges, les deux pilotes soulevaient des questions sur la performance du système anti-décrochage observée sur les simulateurs de vols.

"Il déraille dans le simulateur"

Dans un échange sur messagerie instantanée qui date de novembre 2016, Mark Forkner, le chef pilote de Boeing du MAX l'époque disait à un collègue, Patrick Gustavsson, à propos du MCAS: il "déraille dans le sim (le simulateur, ndlr)".

"Bon je t'accorde que je suis nul en pilotage mais ça c'était scandaleux". Patrik Gustavsson a fait remarquer qu'il allait falloir actualiser les instructions dans le manuel de vol.

Or, plus tard Mark Forkner demandera à la FAA s'il pouvait ne pas faire mention du MCAS dans le manuel de vol et le régulateur, convaincu que le dispositif informatique n'était ni dangereux ni amené à intervenir souvent, avait donné son feu vert. Un porte-parole de la FAA a précisé que l'autorisation du régulateur n'était pas requise.

Le chef des pilotes techniques du MAX, Mark Forkner a depuis quitté Boeing. Le quotidien Seattle Times écrivait en septembre qu'il a invoqué à plusieurs reprises le cinquième amendement de la Constitution - qui permet à tout citoyen américain de refuser de témoigner contre lui-même dans une affaire pénale - pour refuser de remettre des documents au département de la Justice.

"Simplement menti (involontairement)"

Dans l'un des messages, Forkner dit avoir "simplement menti" aux régulateurs. L'adverbe "involontairement" accompagne, entre parenthèses, sa phrase. Son interlocuteur lui répond: "Ce n'était pas un mensonge, personne ne nous avait dit qu'il s'agissait de l'affaire" d'un problème avec le MCAS.

La lectur de ces messages a fortement agacé la FAA.

"J'attends vos explications immédiatement concernant le contenu de ce document et les raisons pour lesquelles Boeing en a retardé la divulgation à son régulateur en charge de la sécurité", a écrit Steve Dickson, l'un des responsables de la FAA, dans un courrier obtenu par l'AFP envoyé au directeur général de Boeing, Dennis Muilenburg

"En début d'année, nous avons donné le même document à la bonne autorité enquêtant" sur le MAX, soit le département de la Justice, a répondu, quelques heures plus tard, Boeing, dans un communiqué, soulignant coopérer "volontairement" en parallèle avec le ministère des Transports sur une investigation distincte touchant aussi à cet avion. C'est dans le cadre de cette dernière que "nous avons porté (jeudi) le même document à l'attention d'une commission" parlementaire, souligne l'avionneur, qui affirme que Dennis Muilenburg s'est entretenu dans la journée avec Steve Dickson pour lui "assurer que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour un retour en service en toute sécurité du MAX".

Le retour en vol du MAX pourrait être impact

Michel Merluzeau, analyste chez AirInsight Research, estime qu'on "est entré en terre inconnue" et que "cela pourrait impacter le retour en vol du MAX, prolonger encore l'incertitude qui pèse sur le programme et avoir des conséquences sur l'entreprise".

Dennis Muilenburg, aux commandes de Boeing depuis juillet 2015, s'est vu retirer récemment sa casquette de président du conseil d'administration, décision qui a lancé des rumeurs sur son possible limogeage dans les prochains mois.

La commission sénatoriale chargée du Commerce a conformé qu'elle l'auditionnerait le 29 octobre. Dennis Muilenburg sera entendu le lendemain à la Chambre des représentants.