A peine racheté, Latécoère passe déjà à l'offensive

Fin d'année active pour Latécoère. Mardi 31 décembre, une dizaine de jours après être passé sous le contrôle du fonds d'investissement américain Searchlight Capital Partner qui veut lui donner les moyens doubler de taille en cinq ans, l'équipementier aéronautique a conclu un accord "définitif" avec Bombardier Aviation pour lui racheter ses activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) qui pèsent près de 80 millions de chiffre d'affaires. Pour rappel, Latécoère est spécialisé sur deux activités : les systèmes d'interconnexion (harnais EWIS, meubles avionique, équipements et systèmes, bancs de test) et les aérostructures (portes et fuselages). En 2018, les systèmes d'interconnexion représentaient 60% des 659 millions d'euros de chiffre d'affaires que le groupe a généré.

Cette acquisition d'un montant de 50 millions de dollars concerne les activités de Bombardier à Querétaro, au Mexique, qui regroupent 700 employés qualifiés. En vertu de cet accord, qui doit être finalisé d'ici au premier semestre, Latécoère fournira les systèmes d'interconnexion et de câblage électrique à Bombardier.

"Make or buy?"

Ce rachat traduit la volonté de Latécoère de se renforcer dans les câblages. Sa directrice générale, Yannick Assouad, est en effet convaincue que cette activité, en grande partie réalisée en interne chez les avionneurs comme Boeing, Embraer ou Bombardier, sera externalisée sur les prochains programmes d'avions.

"A l'horizon des nouvelles plateformes, les avionneurs préfèreront acheter ces câblages plutôt que les produire. Les outils de conception des équipementiers se sont améliorés et sont devenus plus sophistiqués que ceux des avionneurs pour la gestion de configuration des câblages. C'est pour cela que nous sommes convaincus que les avionneurs seront en mode "Buy" en design, en gestion de configuration et en production. En étant spécialiste des câblages, Latécoère est devenu extrêmement efficace dans ce domaine. Dans la configuration de la cabine par exemple, nous apportons aux intégrateurs de cabine des solutions plus optimisées que ce qu'ils feraient eux-mêmes", expliquait fin décembre Yannick Assouad à quelques journalistes.

Si Airbus a décidé au milieu des années 1990 d'externaliser ses câblages, Boeing conserve encore une activité importante dans ce domaine. Néanmoins, le groupe a commencé lui aussi à externaliser la fabrication des câblages sur le B787, lancé en 2004.

Une acquistion qui ne reflète pas la feuille de route

Néanmoins, cette acquisition apparaît un peu paradoxale dans la feuille de route de Latécoère, laquelle prévoit un doublement du chiffre d'affaires de l'entreprise d'ici à 5 ans, à 1,2 milliard d'euros. Car, selon le plan de Yannick Assouad, le développement de la division "systèmes d'interconnexion" se fera essentiellement de manière organique alors que celui de la division "aérostructures" fera l'objet d'opérations de croissance externe.

