Ventes de Photonis et Latécoère : 17 députés souhaitent une approche souveraine

La vente d'Alstom à General Electric (GE) et son traumatisme ont enfin entraîné une prise de conscience de la part des politiques sur les questions de souveraineté et de base industrielle et technologique de défense (BITD). Ainsi, dix-sept députés* de la commission de défense nationale, dont douze LREM, ont adressé vendredi un courrier au Premier ministre Edouard Philippe, avec en copie les ministres de l'Economie et des Armées Bruno Le Maire et Florence Parly, concernant la vente et donc l'avenir des entreprises Photonis et Latécoère, considérée par les parlementaires comme "des actifs stratégiques".

"Notre autonomie stratégique repose sur notre aptitude à maîtriser des compétences scientifiques, technologiques et industrielles clé", assurent les 17 députés.

L'approche souveraine doit prévaloir

Les députés demandent au Premier ministre quelles sont les mesures qu'il compte "prendre pour défendre nos intérêts nationaux dans ces dossiers". Leader mondial de la photo-détection, Photonis conçoit des tubes intensificateurs de lumière dans les secteurs de l'aéronautique, de la recherche et de la défense. Cette entreprise bordelaise équipe notamment les forces spéciales et participe au projet de laser mégajoule. "L'approche souveraine doit donc prévaloir dans ce dossier", affirment les parlementaires. Photonis relève de la procédure IEF (investissements étrangers en France). D'autant que seuls des repreneurs américains ont manifesté leur intérêt, font-ils observer.

C'est également le cas de Latécoère, qui est passé par une procédure IEF en raison d'une OPA émanant de la société d'investissement américaine Searchlight. "il s'agit d'une groupe pionnier dans la photonique, sous-traitant des grands groupes aéronautiques et de l'industrie spatiale", écrivent-ils au Premier ministre. Notamment en matière du LiFi (Light Fidelity), une technologie appelée "à devenir critique" avec des implications en matière de transfert de données et de cybersécurité. "Cette opération soulève de nombreuses questions pour la préservation du savoir-faire de la base industrielle et technologique de défense française au moment même où l'on défend le concept d'autonomie stratégique européenne face à l'extraterritorialité du droit américain et la réglementation ITAR", font-ils valoir.

* Jean-Charles Larsonneur (LREM), Olivier Becht (UDI, Agir, Indépendants), François Cornut-Gentille (LR), Jean-Jacques Bridey (LREM), Didier Baichère (LREM), Christophe Blanchet (LREM), Jean-Jacques Ferrara (LR), Pascale Fontenel-Personne (LREM), Fabien Gouttefarde (LREM), Bastien Lachaud (LFI), Jean-Christophe Lagarde (UDI, Agir, Indépedants), Christophe Lejeune (LREM), Jacques Marilossian (LREM), Monica Michel (LREM), Natalia Pouzyreff (LREM), Stéphane Trompille (LREM) et Pierre Venteau (LREM).