Aéronautique : les principales réactions au plan de relance

Un acte fondateur de la France industrielle d'après-crise", estime le Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), quand Greenpeace juge "indispensable de réduire le trafic aérien": voici les principales réactions au plan de 15 milliards d'euros pour soutenir le secteur aéronautique, touché de plein fouet par la crise sans précédent qui frappe le transport aérien. Ce plan vise à sauver les emplois et à accélérer la conception d'un avion neutre en carbone.

Les industriels

Gifas

"Ce plan est ambitieux et historique", a déclaré Eric Trappier, président du groupement des industries aéronautiques et spatiales (Gifas). "Dans ce moment si crucial" pour la filière aéronautique "où elle joue sa survie", il constitue selon lui "un acte fondateur de la France industrielle d'après-crise en reconquête de son avenir". Si l'objectif d'un avion qui n'émet pas de CO2 à l'horizon 2035 est "ambitieux", il estime que "la France, quand elle est moteur, peut contribuer à tirer les autres composantes de l'Europe".

Airbus

"Ce plan pour nous est très satisfaisant (...) Il répond aux attentes principales qu'on avait et me paraît à la fois de bonne ampleur et bien adapté dans son contenu, et permet de regarder un certain nombre de problématiques de court terme et aussi les problématiques de moyen et long terme", a déclaré le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury.

Safran

Le directeur général de Safran Philippe Petitcolin se félicite des mesures prises pour autoriser le chômage partiel: "c'est quand même ça la chose la plus importante, on ne préservera l'emploi que si les mesures nous permettent de continuer à vivre". Soulignant "un niveau d'incertitude qui n'a jamais été aussi fort dans l'industrie aéronautique" et la crainte de n'avoir pas encore "touché le fond de la bassine", il a évoqué un "plan de transformation" de son entreprise, tout en espérant "ne pas avoir à réaliser de licenciements secs dès lors qu'on arrivera à un accord avec nos partenaires sociaux".

Thales

"Tout soutien en cette période très compliquée pour l'aéronautique civile est une bonne nouvelle et je remercie le gouvernement", a réagi le PDG de Thales Patrice Caine. "Cela va nous aider...