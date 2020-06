Un plan aéronautique pour sauver 100.000 emplois et créer un avion à hydrogène

Quinze milliards d'euros pour la filière industrielle aéronautique. C'est beaucoup, mais c'est surtout un magnifique trompe l'œil : 7 milliards d'euros pour Air France déjà annoncés qui ne sont finalement que des prêts garantis avec contreparties (à rembourser in fine en principe), 832 millions de commandes publiques militaires et parapubliques simplement accélérées, 3,5 milliards d'euros de garantie export à rembourser plus tard par les compagnies aériennes...

Certes, ce sont des avances de trésorerie importantes pour les entreprises du secteur, y compris les compagnies aériennes, mais voici ce que met vraiment l'État en argent frais pour sauver l'industrie aéronautique française : 200 millions d'euros pour le fonds d'investissement, 300 millions sur trois ans dans un fonds pour rattraper le retard des PME du secteur en matière de numérisation et de robotisation, 1,5 milliard d'euros sur trois ans pour l'innovation ainsi que des mesures transverses pour sauvegarder l'emploi (chômage partiel entre autres) à négocier encore avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Un plan pour sauver des emplois rares

L'aéronautique en France, c'est 1.300 entreprises industrielles, 300.000 emplois directs et indirects, dont 35.000 ingénieurs et 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. C'est également une balance commerciale positive de 34 milliards d'euros. "La crise du secteur aéronautique a été d'une brutalité terrible pour les entreprises et la reprise sera au mieux progressive, plus probablement très lente", a rappelé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Airbus n'a pas eu d'autre choix que de réduire de 35% à 40% ses cadences de production de ses principaux programmes".

"Cette crise ne doit pas pour autant mettre en péril le savoir-faire de cette industrie d'excellence ni impacter ses capacités de rebond", a-t-il assuré.

"Sans aucune aide publique, ce sont 100.000 emplois qui seraient menacés dans les six mois", a expliqué Bruno Le Maire. Ainsi, les aides apportées par l'État permettront aux quatre grands maîtres d'œuvre, qui s'y sont engagés, de préserver au maximum les emplois en France. Le ministre a toutefois préparé les esprits à un redimensionnement de l'emploi dans l'aéronautique : "Soyons lucides, il y aura des ajustements nécessaires, mais ils...