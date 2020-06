Aéronautique : le "Big four (Airbus, Dassault, Safran, Thales) lance un appel d'offres pour la gestion du fonds d'urgence

Selon des sources concordantes, Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales - le Big Four de l'aéronautique française - vont lancer la semaine prochaine un appel d'offres pour la gestion du fonds dédié à l'aéronautique, et plus spécifiquement aux ETI et PME du secteur en souffrance avec l'arrêt ou presque des livraisons d'avions commerciaux. Safran y tenait. Quatre à cinq fonds devraient se lancer dans cette compétition, dont ACE Management (Tikehau Capital), qui était pourtant pressenti pour gérer ce fonds d'urgence (Aerofund 4) sans passer par un appel d'offres. L'objectif du Big Four est d'aller le plus vite possible et de sélectionner un candidat avant le début du mois de juillet. L'objectif est de réunir 1 milliard d'euros mais le fonds devrait être lancé avec une mise de départ de 500 à 600 millions d'euros.

Le plan aéronautique va être présenté mardi par Emmanuel Macron, accompagné par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, sur le site probablement d'une PME à Toulouse. Un choix qui serait cohérent, la chaine d'approvisionnement souffrant énormément et la Ville Rose étant la capitale de l'aéronautique européenne. Les plus hautes autorités politiques n'ont pas envie d'un nouveau "Detroit" (ancien fief de l'automobile américaine frappé durement par la crise de 2008) de l'aéronautique.

Qui abonde le fonds

Le Big Four va mettre la main au porte-feuille pour aider une filière secouée par la crise. Un montant de 200 millions d'euros est évoqué. Et selon plusieurs sources, Airbus devrait mettre plus que ses autres partenaires. La banque publique d'investissement Bpifrance pourrait quant à elle investir quelque 100 millions d'euros. Tikehau était pressenti pour contribuer à hauteur de 200 millions d'euros des acteurs industriels pourrait être égalée par le groupe de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital, dont la filiale ACE Management avait porté de précédents fonds dédiés au secteur. Le reste devant être levé à l'extérieur.