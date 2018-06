Air France-KLM : "Philippe Capron fait partie des candidats, il n'est pas le seul" (Bruno Le Maire)

(Crédits : Philippe Wojazer)

Expliquant que le futur PDG sera notamment choisi sur sa capacité à relancer le dialogue social et à redonner à la compagnie sa compétitivité après les semaines de grève, le ministre de l'Economie et des Finances rappelle que plusieurs candidatures sont toujours sur la table pour le poste de PDG, soulignant l'urgence de sa nomination, dès juillet souhaite-t-il. S'agissant de la privatisation d'ADP et de la possible entrée d'actionnaires chinois, Bruno Le Maire a insisté sur la volonté du gouvernement de "protéger les intérêts des Français".