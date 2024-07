Airbus : contrat géant d'A321 NEO en vue avec Cebu Pacific

C'est une nouvelle commande géante qui se profile pour Airbus, et elle pourrait bien se chiffrer à plusieurs dizaines de milliards de dollars. La compagnie aérienne philippine Cebu Pacific Air s'apprête en effet à passer la « plus grande commande d'avions » de l'histoire du pays. En pleine phase de développement, la low-cost a annoncé, ce mardi, la signature d'un protocole d'accord contraignant (MoU) avec l'avionneur européen pour l'achat d'un maximum de 152 A321 NEO. Elle prévoit de finaliser la transaction au troisième trimestre de cette année.

Dans le détail, cet accord porte sur la commande ferme de 102 appareils, assortie de droits d'achat pour 50 avions supplémentaires. Le montant total du contrat pourrait ainsi atteindre 24 milliards de dollars, selon les prix catalogue (qui n'ont qu'une valeur indicative et qui ne sont plus donnés officiellement par Airbus depuis 2018). Cebu Pacific a choisi les moteurs Pratt & Whitney, pour équiper ses futurs appareils au détriment des Leap de CFM International, comme cela était déjà le cas pour ses commandes précédentes.

Airbus continue donc de bâtir son succès commercial autour de l'A321 NEO, qui devenu - et de loin, avec plus de 6.300 exemplaires écoulés - le modèle le plus vendu à travers le monde, devançant non seulement les autres versions de la famille A320 mais aussi celles du 737 de Boeing. Cette année, le constructeur a déjà reçu des commandes fermes pour 145 exemplaires, soit plus de la moitié de ses ventes tous modèles confondus (décompte à fin mai). D'où une pression supplémentaire pour réussir sa montée en cadence.

Cebu vise grand

Une fois finalisé, ce contrat doit aussi permettre à Cebu Pacific de changer de dimension. Elle exploite ainsi un peu moins de 90 avions actuellement, dont une soixantaine de moyen-courriers A320/321 CEO (première génération) et A320/A321 NEO (version remotorisée). Selon sa maison-mère, le conglomérat philippin JG Summit, l'objectif est de passer à une flotte entièrement composée de NEO d'ici 2028.

« Cette commande est conçue pour offrir à Cebu Pacific une flexibilité maximale afin d'adapter la croissance de sa flotte aux conditions du marché, avec la possibilité de passer de l'A321 NEO à l'A320 NEO », a déclaré Michael Szucs, directeur général de la low-cost philippine, dans un communiqué.

Cela pourrait donc donner une flotte de l'ordre de quasiment 150 appareils moyen-courriers à terme, la compagnie ayant déjà commandé 13 A320 NEO et 34 A321 NEO, dont une partie est en flotte. Sans compter que Cebu Pacific a également pris des appareils en location pour renforcer ses capacités. A cela s'ajoutent des long-courriers A330 NEO et des avions régionaux ATR 72-600.