Cebu Air met en concurrence Airbus et Boeing pour une commande de 100 à 150 avions

Nouvelle commande géante en vue dans l'aéronautique. Après les annonces récentes d'Easyjet, de United Airlines ou encore d'Air France, c'est au tout de du transporteur aérien philippin à bas coûts, Cebu Pacific, de préparer un contrat d'envergure. La compagnie a en effet indiqué ce mardi être en pourparlers avec Airbus et Boeing pour une commande de « 100 à 150 » appareils moyen-courriers. Des appareils qui permettraient à Cebu Air de « plus que doubler sa flotte d'ici à 2035 » . Celle-ci est aujourd'hui composée de 73 appareils, principalement des Airbus, dont des A330, A320, A321 et des avions à turbopropulseurs ATR.

Airbus et Boeing doivent envoyer leur offre d'ici à la fin de l'année

Les deux constructeurs, qui ont envoyé des équipes à Manille ces dernières semaines pour caler les premières étapes de l'appel d'offres, ont jusqu'à la fin de l'année pour faire des propositions à la compagnie.

« L'Asie du Sud-Est est la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide, et ce pour les 20 à 30 prochaines années, et les Philippines sont en première ligne », a salué Michael Szucs, directeur général de Cebu Pacific. « Afin de desservir le marché philippin au cours des 20 prochaines années, les transporteurs philippins devront quadrupler leur taille pour répondre à la demande croissante », a-t-il relevé.

