Airbus finalise un mégacontrat de 430 A320neo évalué à 50 milliards de dollars

In extremis. Conformément à ce qu'il avait annoncé en novembre au salon de Dubaï, Airbus a conclu un contrat avec le fonds de capital-investissement spécialisé dans le transport aérien Indigo Partners pour l'achat de 430 A320neo appareils pour les compagnies aériennes ultra-low-cost Frontier Airlines (États-Unis), JetSMART (Chili), Volaris (Mexique) et Wizz Air (Hongrie). La signature du contrat fait suite au protocole d'accord annoncé au salon aéronautique de Dubaï le mois dernier. Grâce à cette méga-commande, Airbus sauve quelque peu les apparences d'une drôle d'année 2017 tant sur le plan de la gouvernance qu'au niveau commercial.

La commande de 430 avions est ainsi composée de 274 A320neo et de 156 A321neo d'une valeur de 49,5 milliards de dollars au prix catalogue. Wizz Air s'offre 72 A320neo et 74 A321neo, Frontier Airlines 100 A320neo et 34 A321neo, JetSMART 56 A320neo et 14 A321neo, et, enfin, Volaris 46 A320neo, 34 A321neo. Les compagnies aériennes appartenant Indigo Partners avaient déjà passé des commandes pour un total de 427 avions de la famille A320. Indigo Partners a indiqué que les sélections de moteurs seront réalisées à "une date ultérieure".

Airbus dispose de 60% de parts de marché dans les monocouloirs

Ces appareils vont permettre "une croissance continue pour notre famille de compagnies aériennes ultra-low-cost", a estimé le cofondateur et associé directeur d'Indigo Partners, Bill Franke, l'une des figures les plus influentes du monde aérien citée dans le communiqué d'Airbus. Pour sa part, le patron des ventes d'Airbus, John Leahy, sur le départ.a rappelé que "la famille A320neo offre les plus bas coûts d'exploitation, la plus longue portée et la cabine la plus spacieuse du marché des avions monocouloirs, ce qui fait du NEO un excellent choix pour ces compagnies low-cost en Amérique et en Europe". La famille A320neo offre par exemple 20% d'économies de carburant par rapport à la génération actuelle. La finalisation de cette commande est une consécration pour l'emblématique directeur commercial d'Airbus.

Avec plus de 5.800 commandes reçues de 98 clients depuis son lancement en 2010, la famille A320neo a capturé environ 60% de parts de marché.