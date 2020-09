Armement : la France et l'Allemagne main dans la main mais jusqu'à quand...

Alors que des échéances électorales majeures approchent aussi bien en Allemagne qu'en France, la ministre des Armées Florence Parly et la ministre de la défense allemande Annegret Kramp-Karrenbauer, tentent de verrouiller au maximum certains des projets cruciaux que Paris et Berlin ont lancé ces dernières années dans le domaine de l'armement. (Crédits : Dassault Aviation / Pierre Barut)

Séquence dense dans la coopération opérationnelle et capacitaire entre la France et l'Allemagne. La ministre des Armées Florence Parly et la ministre de la défense allemande Annegret Kramp-Karrenbauer évoqueront jeudi le futur avion et char de combat ainsi que le drone MALE européen.