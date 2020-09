Eurodrone : décollage enfin en vue !

L'Eurodrone n'a jamais été aussi près de décoller. Les négociations sur le drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) européen (Allemagne, France, Italie et Espagne) sont enfin proches d'aboutir après une très longue séquence de discussions serrées entre la France et Airbus Defence. Les négociations devraient s'achever d'ici à la fin de l'année et un contrat devrait être notifié en 2021 aux industriels (Airbus, Dassault...