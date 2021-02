Armement : les enjeux de la France aux Emirats Arabes Unis

La France sera l'un des pays européens les plus présents au salon de défense IDEX aux Émirats Arabes Unis (EAU), qui ouvre ses portes ce dimanche dans un contexte sanitaire compliqué. Sans surprise, les Russes et les Chinois ainsi que les Israéliens (Rafael, Elbit, IAI), plus discrètement en revanche, ont quant à eux débarqué en force à Abu Dhabi. En revanche, les Américains auront une présence limitée. Dans ce contexte si particulier, Paris veut montrer son attachement à Abu Dhabi, partenaire stratégique majeur dans la région, où depuis dix ans environ les armées françaises sont déployées de manière permanente avec les Forces françaises aux EAU (FFEAU). Soit entre 700 et 1.000 militaires selon les périodes. Résultat, les EAU sont le premier partenaire militaire de la France, hors pays de l'OTAN.

Sixième visite de Florence Parly aux EAU

La ministre des Armées Florence Parly a notamment fait le déplacement (du 20 au 22 février). C'est sa sixième visite aux Émirats Arabes Unis depuis son arrivée à l'Hôtel de Brienne. "Une relation très dense et...